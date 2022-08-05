Devletin kurumu devletin kurumuna güvenmiyor

05 Ağustos 2022 Cuma

Baştan söyleyeyim, tavrım şu:

Daha fazla zam yapılsın. Bu ülkenin her ferdi daha iyi şartlarda yaşasın. Türkiye’nin stratejik kurumlarında çalışanlar beyin göçüne mecbur kalmasın.

Şunu demek istiyorum...

Biliyorsunuz, asgari ücrete yüzde 30 oranında ara zam yapıldı.

Kamu görevlileri ve memur emeklilerinin maaşlarında ise temmuzdan itibaren geçerli olmak üzere yüzde 41.69 artış gerçekleşti.

Hepsi enflasyondan kaynaklıydı.

Hepsi gerçek enflasyonun altında zamlardı.

Ve sorsanız, hepsi de TÜİK verileri esas alınarak belirlendi.

Şimdi...

ASELSAN bu toprakların en kritik kurumlarından biri. Türkiye’nin en büyük savunma elektroniği kuruluşu. Başında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın olduğu Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı’na (TSKGV) bağlı olarak 47 yıldır yaşıyor.

İşte o ASELSAN’ın yönetim kurulu 26 Temmuz’da yaptığı toplantıda bir karar aldı. Ve o kararı, ASELSAN’ın genel müdürü Haluk Görgün tüm çalışanlarına şu sözlerle duyurdu:

“Kıymetli Ailem,

Ürettiğimiz güven veren teknolojilerin altında daima sizin imzanız var. Biliyoruz ki sizler bu ülkenin ve ASELSAN’ımızın değerlerisiniz. Birlikte yürüdüğümüz bu yolda biz de sizler için çalışmaya, geliştirmeye ve gelişmeye devam ediyoruz.

Bu kapsamda, TSKGV Yönetim Kurulu’nun Temmuz 2022 ücret artışlarına dair kararı doğrultusunda, 26.07.2022 tarihinde gerçekleştirdiğimiz yönetim kurulu toplantımızda aldığımız kararı sizlerle paylaşmak istiyorum.

2022 yılı ikinci altı aylık dönemi için 01.07.2022 tarihi itibarıyla geçerli ücret artış oranını yüzde 55 olarak belirledik. Bununla birlikte asgari geçim indirimi uygulamasının kaldırılmasından dolayı, tüm ASELSAN’lılara her ay net 500 TL yapılan ek ödemenin 650 TL olarak güncellenmesine karar verdik.”

Evet...

ASELSAN 9 bini aşkın çalışanına yüzde 55 ara zam yaptı.

Dedim ya, ne güzel... Daha fazla kazansın hepsi, haklarıdır.

Ama işte bu şu anlama da gelmiyor mu? Devletin gözbebeği kuruluşu, devletin bir diğer kuruluşu olan TÜİK’in rakamlarına güvenmiyor. Onu esas almıyor. Enflasyonun açıklanandan daha fazla olduğunu biliyor.

Tabii, bir de şu var... Mesele sadece çalışanları enflasyona ezdirmemek değil.

Zira...

Deniyor ki, ASELSAN’daki birçok mühendis daha iyi şartlarda yaşamak için yurtdışından iş bakıyor. Başarılarının hakkını veren ülkelere gitmek istiyor. İşte biraz da bu yüzden ASELSAN yönetimi, onlara “resmi” rakamların üstünde zam yapıyor. Yapıyor ki, beyin göçü birazcık da olsa durabilsin. Kurum kan kaybetmesin...

KABİNEDE İBB YARIŞI

Arka Bahçe’nin sıkı ziyaretçileri bilir. Geçen ay şunu yazdım: “Söylenen o ki Erdoğan, İstanbul’un başına Adil Karaismailoğlu’nu düşünüyor.”

Ulaştırma bakanının Marmaray’daki “habersiz gibi görünen” videosunun da bu amaca yönelik bir çalışma olduğunu belirttim.

Kaçtır anlatacağım, fırsat olmadı. AKP koridorlarını iyi bilen bir kaynağım aradı ve şöyle dedi:

“Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un da gözü İBB’de. O da İstanbul’u yönetmek istiyor.”

Tam ağzımdan “Desene, kabinede kavga çıkacak” sözü çıkacaktı ki, telefondaki ses ekledi:

“Biliyorsun ki, hiç yanıltmadım seni. Görürsün; ikisi de değil, çok sürpriz bir adayı olacak AKP’nin. Erdoğan fikir değiştirecek ve İBB’nin başı için başka bir ismi aday gösterecek.”

Haliyle, sordum o ismi. Size şimdilik söylememem şartıyla fısıldadı.

Evet, şu an ibre Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu’ndan yana. Ama bakalım, kaynağımın dediği gibi Erdoğan daha “sağlıklı” bir ismi düşünecek mi?