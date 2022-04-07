Operasyonun asıl hedefi

07 Nisan 2022 Perşembe

Masamda yedi sayfalık bir karar var. Şöyle bitiyor:

“Eski Avcılar Belediye Başkanı Hanay Handan Toprak Benli hakkında soruşturma izni verilmemesine 05/04/2021 tarihinde karar verildi.”

Hemen altındaki imza tanıdık: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu.

Üstünden tam bir yıl geçti. Aralarında eski Avcılar Belediye Başkanı Benli ve belediye çalışanlarının da bulunduğu 11 kişi tutuklandı, 10 şüpheli ise serbest bırakıldı. İddialar arasında “ihaleye fesat karıştırma” ve “suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma” vardı.

Sabah gazetesinden okuyorum: “Yapılan tespitlere göre, Avcılar Belediyesi’nin 2014-2016 yılları arasında 2 ihalesi ile 4 doğrudan teminiyle ilgili FETÖ’nün belediyeler imamı Erkan Karaarslan ve birlikte hareket ettiği şüphelilerin ‘ihaleye fesat karıştırma’ suçunu işledikleri, ayrıca ihalede görevli personellerin de suça iştirak ettikleri saptandı.”

Yeni Şafak gazetesinden okuyorum: “Avcılar Belediyesi’ndeki ihale yolsuzluğuna yönelik üçüncü dalga operasyonun olabileceği belirtildi.”

Daha önce de yazdım; keşke gerçekten cebimizden çalınan paraların peşine düşseler. Ama hayır, burnuma pis kokular geliyor.

Çünkü: İçişleri Bakanı Soylu’nun bir yıl önce “ihalelerden sorumlu değildir” dediği eski Avcılar Belediye Başkanı Benli, benzer iddialarla bir yıl sonra “ihalelerden sorumlu tutularak” cezaevine gönderiliyor.

Çünkü: FETÖ suçlamasından beraat eden Erkan Karaarslan’a yine “örgütün belediyeler imamı” denilip, yani onu merdiven olarak kullanıp belediyelere yeni bir operasyon başlatılıyor.

Çünkü: Medyaya “yeni operasyonlar gelecek” haberleri sızdırılıyor.

Ve çünkü: Seçim yaklaşıyor.

Cezaevindeki Handan Toprak Benli, dışarıya mesaj göndermiş: “Bu süreçten aklanarak çıkacağıma eminim. Bu operasyonun şahsıma yönelik olmadığını, siyasi bir amaç taşıdığını bilecek kadar aklım var.”

Peki, tahmin edilen büyük siyasi amaç ne?

Erkan Kararaslan ile çalışan CHP’li belediyelerin hepsine operasyon yapmak mı?

Zamanında, Ekrem İmamoğlu’na kumpas kurması için Erkan Kararaslan’a yalan ifade verdirtmeye çalıştılar. Tutmadı, hatta Beylikdüzü dosyasından beraat çıktı. Şimdi yine İmamoğlu’nun Beylikdüzü belediye başkanı olduğu döneme dair yeni bir operasyon denemesi mi yapılacak?

Son iki soru: Tutuklanan Handan Toprak Benli’nin genel başkan yardımcısı olduğu DSP, halen AKP ve MHP ile ittifak masasına oturma ihtimalini düşünüyor mu? Acaba Benli olası bir ittifaka karşı çıkmasının da bedelini ödüyor olabilir mi?

SARRAF’IN JETİ RUSYA YOLUNDA

“Ne uçakmış arkadaş”, dedi karşımdaki. Baktı ki oralı olmuyorum, “Rıza Sarraf yine yaptırım mı deliyor” diye fısıldadı. Dikkatimi çekmeyi başardı, anlatmaya başladı:

“Biliyorsun, Rusya-Ukrayna savaşı sonrası tartışma yaratan birçok yaptırım kararı alındı. Deniyor ki son iki ayda Rusya’ya uygulanan yaptırım sayısı 3 bin 646 oldu. Şimdi, Kanada merkezli uçak üreticisi Bombardier var. İşte o da geçenlerde bir açıklama yaptı. Ürettiği uçaklardan herhangi biri artık Rusya’ya uçarsa, onlara teknik bakım ve yazılım güncelleme gibi konularda destek vermeyeceğini ilan etti.”

Tam sözünü bölecektim ki eliyle durdurdu ve devam etti:

“Bombardier’in ürettiği, Türkiye’de bilinen 12 ayrı uçak var. İşte onlardan biri de Rıza Sarraf’ın ünlü jeti. Hani, eski Nissan CEO’sunun Japonya’dan Lübnan’a kaçırılışına adı karışan uçak... Tabii, şimdi kuyruk numarası TC-RZA’dan TC-EAR’a çevrildi. Uçuran şirket ise Sülyak ailesine ait Genel Havacılık. Neyse, işte o ünlü uçak düzenli olarak Rusya’ya havalanıyor. Savaşın başladığı günden bu yana sürekli olarak İstanbul - Moskova arası uçuş yapıyor. Hatta en son 2 Nisan’da Rusya’dan Türkiye’ye dönmüş. Yani, nasıl oluyorsa Bombardier’in yaptırımını göze almışlar.”

Karşımdaki kişi haklıydı; ne uçakmış arkadaş!