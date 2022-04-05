İçişleri Bakanlığı'ndan, Ekrem İmamoğlu'na 'İBB' yanıtı

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, İBB'de terörle iltisaklı personel çalıştırıldığı iddiasıyla ilgili yürütülen soruşturmada 86 bin belediye çalışanın zan altında bırakıldığı yönündeki açıklamalarına İçişleri Bakanlığı'ndan yanıt geldi.

cumhuriyet.com.tr
05 Nisan 2022 Salı, 15:34

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu, bugün FOX TV'de İsmail Küçükkaya'nın sunduğu Çalar Saat programına konuk olmuş ve İBB hakkındaki soruşturmaya değinmişti. 

İBB'deki soruşturmayı cadı avına benzeten İmamoğlu, “Bir suçlu varsa suçunu elbette çeker, bunu herkes için konuşuyorum. İkincisi şu ana kadar 8 kişi. Aylar önce manşetler atıldı. 121 milyar lirası kayıp diye İBB'nin. 3 yıldır karaladılar, yerden yere vurdular, iftiralar attılar. Bu bakanın ilk hakareti de değil bana. Bu memleket adına utanç verici bir konuşma yapmıştır, 86 bin İBB çalışanını zan altında bıraktılar. Bugün gelinen ortada bir şey yok, fos çıktı. 100'e yakın müfettiş var oturtacak yer bulamıyoruz. Girmedikleri konu kalmadı. Bir şey bulmadan gelmeyin talimatı almışlar belli ki” diye konuşmuştu.


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