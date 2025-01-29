'Barış Pehlivan' yorumu tepki çekmişti: İsmail Küçükkaya'dan canlı yayında Fatih Portakal'a yanıt

Yayınlanma: 29.01.2025 - 10:49

Güncelleme: 29.01.2025 - 11:20

Halk TV haber sunucusu İsmail Küçükkaya, geçmişte FOX TV'de beraber çalıştığı gazeteci Fatih Portakal'a canlı yayında kullandığı "Türkiye şartlarını bilen bir gazetecilik yapmanız gerekiyor" sözleri nedeniyle tepki gösterdi.

Sözcü TV ana haber sunucusu Fatih Portakal, gözaltına alınan gazeteci Barış Pehlivan'ın gazetecilik faaliyetini eleştirmişti.

Portakal'ın tepki çeken ifadeleri şöyleydi:

"Sizin gibi tecrübeli bir gazetecinin ve Türkiye'de yaşayan ve Türkiye gibi bir ülkede gazetecilik yapan, Türkiye şartlarını bilen bir gazetecilik yapmanız gerekiyor. Her şeyden önce gazetecilik yönünden yapmamanız gerekiyor. Barış'ı bu yönde eleştirebilirim, eleştiri hakkına da sahip olduğumu düşünüyorum. Yapmaması gerekiyordu ve bugün X kanalında paylaşmıştı. Doğru mudur gözaltısı, bu şekilde gözaltına alınmaması gerekiyordu. Çağırırsınız gider ifadesini verir. Bu da bir şov mu evet, biraz şov yapıyor yani gördüğümüz kadarıyla."

İSMAİL KÜÇÜKKAYA'DAN YANIT: "ONUN ADINA ÜZÜLDÜM"

İsmail Küçükkaya, canlı yayında Portakal'a yanıt verdi.

Küçükkaya, "Burada her sabah atan bu nabzın birilerine mesaj olmasını dilerim. Çünkü ben Barış Pehlivan'ı iyi tanıyorum, Seda Selek'i iyi tanıyorum. Çok iyi gazeteciler. Ben eskiden programlarına katılırdım. Serhan Asker'i yıllardır tanırım. Çok iyi gazetecidir, televizyoncudur. Onların gazeteciliğini sorgulamak kimsenin haddi değildir. Barış Pehlivan'ın gazeteciliğini sorgulamak kimsenin haddi değildir. Bedel de ödemiştir. Bu 3 gazeteci arkadaşım bir yurt severdir. Ülkelerini çok severler. Anayasamıza bağlıdırlar" dedi.

İsmail Küçükkaya yayının devamında da şu ifadeleri kullandı:

"Fatih Portakal adına üzüldüm. Ne yalan söyleyeyim… Keşke bana bir mesaj atsa da Fatih, o 'Birader…' der. Keşke yazsa da 'Ben öyle demek istemedim' dese."