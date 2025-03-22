Yazarımız Barış Pehlivan'dan Yeni Şafak'a 'gizli tanık' tepkisi: 'Bu operasyon çocuğunun yalanları...'

Yayınlanma: 22.03.2025 - 00:34

Güncelleme: 22.03.2025 - 00:41

İmamoğlu'na yönelik operasyon kapsamında yandaş Yeni Şafak, gazetecileri 'gizli tanık' beyanları üzerinden hedef gösterdi.

Haberde, bir gizli tanığın ifadesine yer verilerek İBB Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun'un yardımcısı Emrah Bağdatlı aracılığı ile gazetecileri finans ettiği iddia edildi.

PEHLİVAN SERT TEPKİ GÖSTERDİ

Gazetemiz yazarı Barış Pehlivan ilgili haberi X paylaşımında alıntılayarak, "Bu “gizli tanık” denilen operasyon çocuğunun yalanlarını yayan herkesle tek başıma da kalsam mücadele edeceğim" dedi.

Pehlivan'ın paylaşımı şu şekilde:

"Açık ve net “hodri meydan” diyorum:

Benim herhangi bir belediyeden, belediye çalışanından veya siyasetçiden doğrudan ya da dolaylı herhangi bir şekilde finanse edildiğimi ya da para aldığımı ispatlamayan şerefsizdir, namussuzdur, haysiyetsizdir.

Emrah Bağdatlı’yı tanımam; yüz yüze ya da telefonla hayatım boyunca hiçbir iletişimim olmadı.

Çeteler değişiyor, yöntemleri değişmiyor.

14 yıl önce FETÖ eliyle hapse tıkıldığım Ergenekon kumpasındaki gibi gizli tanıklar bugün yine ortaya saçıldı.

Gizli tanığa önce itibar suikastı yaptırılıyor. Yargı tek bir soru sormadan, tek bir delil aramadan, bu alçakça iftiraları önce kayda geçirip sonra da medyaya servis ediyor.

Bu “gizli tanık” denilen operasyon çocuğunun yalanlarını yayan herkesle tek başıma da kalsam mücadele edeceğim. Dün nasıl bu hukuksuzlukları bedeli ne olursa olsun sadece kalemimle deşifre ettiysem, kimsenin kuşkusu olmasın yazdım, yazıyorum ve yine yazacağım. Beni aşağılık iftiralarınızla susturamazsınız.

Siz de iki paralık şerefiniz kaldıysa yazdıklarınızın arkasında durun."

Açık ve net “hodri meydan” diyorum:

Benim herhangi bir belediyeden, belediye çalışanından veya siyasetçiden doğrudan ya da dolaylı herhangi bir şekilde finanse edildiğimi ya da para aldığımı ispatlamayan şerefsizdir, namussuzdur, haysiyetsizdir.

Emrah Bağdatlı’yı tanımam; yüz… — Barış Pehlivan (@barispehlivan) March 21, 2025

Haberde gizli tanık iddialarına yer verilirken şöyle denildi:

"Murat Ongun'un sürekli finanse ettiği gazeteciler vardır. Bu gazetecilere para teslimini de Emrah yapar. Bahar Feyzan, İsmail Saymaz, Yavuz Oğan, Nevşin Mengü, Ruşen Çakır, Batuhan Çolak, Barış Pehlivan, Oda TV, Soner Yalçın, Aslı Aydıntaşbaş, Nagehan Alçı, Şaban Sevinç isimli kişi ve kurumları finanse eder. Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu ile de yakındır. Halk TV'ye finansman sağlar. Hatta Cafer Mahiroğlu'nun boğazda yapmış olduğu binasına ruhsat dahi verdiler."