İmamoğlu destek için Gençler Beyazıt Meydanında buluştu: 3.günden kareler
Beyazıt Meydanı, İmamoğlu'na destek için toplanan binlerce üniversiteli öğrenci ve siyasi parti temsilcileriyle doluştu.
Üniversiteli gençler, "Gelecek Gençlerin" yazılı pankartlarla alanda güçlü mesajlar verdi.
Üniversiteli gençler, etkinlikte sadece desteklerini sunmakla kalmayıp, aynı zamanda politik mesajlar da verdiler.
Üniversiteli gençler, buluşmanın ruhunu coşkuyla taşıdı ve İmamoğlu'na olan desteklerini meydanlarda gösterdi.
Gençler, meydanlarda birleşerek tek bir sesle haykırdı: 'İmamoğlu’yla umut var!'
Meydanlardaki gençler, yaratıcı pankartlar, sloganlar ve fotoğraflarla büyük bir etki yarattı.
Üniversiteli gençler, İmamoğlu’na olan güçlü desteklerini pankartlarla ve sloganlarla dile getirdi.
"Gelecek Bizim" sloganlarıyla meydanı dolduran gençler, özgürlük ve adalet için seslerini yükseltti.
Katılımcılar, ellerindeki bayraklarla coşkulu bir destek gösterisi yaptı.
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