İmamoğlu destek için Gençler Beyazıt Meydanında buluştu: 3.günden kareler

İmamoğlu destek için Gençler Beyazıt Meydanında buluştu: 3.günden kareler
Fotoğraflar: Vedat Arık
21 Mart 2025 Cuma, 23:20
İmamoğlu destek için Gençler Beyazıt Meydanında buluştu: 3.günden kareler

Beyazıt Meydanı, İmamoğlu'na destek için toplanan binlerce üniversiteli öğrenci ve siyasi parti temsilcileriyle doluştu.

İmamoğlu destek için Gençler Beyazıt Meydanında buluştu: 3.günden kareler

Üniversiteli gençler, "Gelecek Gençlerin" yazılı pankartlarla alanda güçlü mesajlar verdi.

İmamoğlu destek için Gençler Beyazıt Meydanında buluştu: 3.günden kareler

Üniversiteli gençler, etkinlikte sadece desteklerini sunmakla kalmayıp, aynı zamanda politik mesajlar da verdiler.

İmamoğlu destek için Gençler Beyazıt Meydanında buluştu: 3.günden kareler

Üniversiteli gençler, buluşmanın ruhunu coşkuyla taşıdı ve İmamoğlu'na olan desteklerini meydanlarda gösterdi.

İmamoğlu destek için Gençler Beyazıt Meydanında buluştu: 3.günden kareler

Gençler, meydanlarda birleşerek tek bir sesle haykırdı: 'İmamoğlu’yla umut var!'

İmamoğlu destek için Gençler Beyazıt Meydanında buluştu: 3.günden kareler

Meydanlardaki gençler, yaratıcı pankartlar, sloganlar ve fotoğraflarla büyük bir etki yarattı.

İmamoğlu destek için Gençler Beyazıt Meydanında buluştu: 3.günden kareler

Üniversiteli gençler, İmamoğlu’na olan güçlü desteklerini pankartlarla ve sloganlarla dile getirdi.

İmamoğlu destek için Gençler Beyazıt Meydanında buluştu: 3.günden kareler

"Gelecek Bizim" sloganlarıyla meydanı dolduran gençler, özgürlük ve adalet için seslerini yükseltti.

İmamoğlu destek için Gençler Beyazıt Meydanında buluştu: 3.günden kareler

Katılımcılar, ellerindeki bayraklarla coşkulu bir destek gösterisi yaptı.

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