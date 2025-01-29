Barış Pehlivan'ın avukatından açıklama: '10 saat oldu, bekleyişimiz sürüyor'

Yayınlanma: 29.01.2025 - 22:52

Güncelleme: 29.01.2025 - 22:53

Cumhuriyet yazarı Barış Pehlivan, Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş ile Program Koordinatörü Kürşad Oğuz, tutuklanmaları talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Pehlivan’ın avukatı Hüseyin Ersöz sosyal medya hesabından konuya ilişkin bir açıklama paylaştı.

Ersöz şunları yazdı:

“Gazeteci Barış Pehlivan’ın savcılık ifadesinin üzerinden 10 saat; gazeteciler Kürşat Oğuz ve Suat Toktaş’ın ifadelerinin üzerinden ise 7 saat geçti. Tutuklama talebiyle sevk edildiğimiz İstanbul 5. Sulh Ceza Hakimliği’ndeki bekleyişimiz devam ediyor.”

Gazeteci Barış Pehlivan’ın savcılık ifadesinin üzerinden 10 saat; gazeteciler Kürşat Oğuz ve Suat Toktaş’ın ifadelerinin üzerinden ise 7 saat geçti. Tutuklama talebiyle sevk edildiğimiz İstanbul 5. Sulh Ceza Hakimliği’ndeki bekleyişimiz devam ediyor.#HukukGüvenliği #HukukDevleti… — Hüseyin Ersöz (@ersozhuseyin) January 29, 2025

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı 'Kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması' ve 'Bilirkişiyi etkilemeye teşebbüs' suçlamalarıyla Barış Pehlivan, Serhan Asker ve Seda Selek hakkında soruşturma başlatmıştı.

Ardından Halk TV yönetimi bir açıklama yayınlayarak söz konusu telefon görüşmesini Kürşad Oğuz'un kayda aldığı, yayınlama kararının da Suat Toktaş'a ait olduğu duyurulmuştu.

Bunun üzerine Kürşad Oğuz ve Suat Toktaş gözaltına alındı. Sağlık kontrolünün ardından doğrudan savcılığa götürülen Suat Toktaş ve Kürşad Oğuz savcıya ifade verdi.