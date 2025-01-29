Son Dakika... 3 gazeteciye tutuklama talebi: Suat Toktaş, Kürşad Oğuz ve Barış Pehlivan mahkemeye sevk edildi
Son dakika haberi... Bilirkişiye cevap hakkı tanındığı için başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Suat Toktaş, Barış pehlivan ve Kürşad Oğuz için savcılık tutuklama talep etti.
Gazeteci Barış Pehlivan, Halk Tv Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş ile Program Koordinatörü Kürşad Oğuz, tutuklanmaları talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun hakkında iddialarda bulunduğu bilirkişiyle yapılan telefon görüşmesine ait ses kaydının Halk TV'de yayınlanması gerekçesiyle gözaltına alınan Cumhuriyet yazarı Barış Pehlivan ile sonradan soruşturmaya dahil edilen savcılıkça ifadelerinin alınması için polis eşliğinde adliyeye getirilen Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş ile Program Koordinatörü Kürşat Oğuz, tutuklanmaları talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
Etiketler: #Barış Pehlivan #tutuklama
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