Barış Pehlivan'ın denetimli serbestlik dilekçesi teslim edildi
Davası düşen gazeteci, Cumhuriyet yazarı Barış Pehlivan hakkındaki denetimli serbestlik dilekçesi Maltepe Açık Ceza İnfaz Kurumu’na teslim edildi.
‘Mide Bulandıran Öykü’ başlıklı yazısı nedeniyle Yargıtay Üyesi Ömer Faruk Aydıner’in şikayeti nedeniyle hakkında dava açılan gazeteci Barış Pehlivan, denetimli serbestlik hakkından faydalanamamıştı.
İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi'ne dilekçe sunan Hakim Ömer Faruk Aydıner 3 aydır cezaevinde bulunan Barış Pehlivan hakkındaki şikayetinden vazgeçmiş, bunun üzerine dün davanın düşmesine karar verilmişti.
Son olarak avukat Hüseyin Ersöz, kamu görevlisine hakaretten yargılandığı dava düşen Gazeteci Barış Pehlivan’ın durumu hakkında açıklama yaptı.
Hüseyin Ersöz, denetimli serbestlik talepli dilekçenin İnfaz Hakimliği’ne gönderilmek üzere Maltepe Açık Ceza İnfaz Kurumu’na dün teslim edildiğini ifade etti.
TAHLİYESİ BEKLENİYOR
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Ersöz şu ifadeleri kullandı:
“Gazeteci Barış Pehlivan’ın (@barispehlivan) yargılandığı davada, Düşme Kararı verilmişti. Bu karar sonrasında, denetimli serbestlik talepli dilekçe, İnfaz Hakimliği’ne gönderilmek üzere Maltepe Açık Ceza İnfaz Kurumu’na dün teslim edildi. Cezaevi Müdürlüğü tarafından hazırlanacak 'iyi hal raporu' ile dilekçe, bugün Anadolu İnfaz Hakimliği’ne gönderilecek. İnfaz Hakimliği’nin gün içinde vereceği kararla, Barış Pehlivan’ın cezaevinden tahliye edilmesini bekliyoruz.”
Gazeteci Barış Pehlivan’ın (@barispehlivan) yargılandığı davada, Düşme Kararı verilmişti. Bu karar sonrasında, denetimli serbestlik talepli dilekçe, İnfaz Hakimliği’ne gönderilmek üzere Maltepe Açık Ceza İnfaz Kurumu’na dün teslim edildi.— Hüseyin Ersöz (@ersozhuseyin) November 17, 2023
Cezaevi Müdürlüğü tarafından…
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