Barış Terkoğlu, 'Çetin ailesi'ni yazmıştı... Vahap Çetin tarafından vurulan gazeteci Semra Demrielli, hayatını kaybetti

Yayınlanma: 04.01.2025 - 11:07

Güncelleme: 04.01.2025 - 11:07

Elazığ’da 15 Kasım'da ayrılmak istediği fail erkek Vahap Çetin tarafından silahla vurulan Kanal Fırat Televizyonu muhabiri Semra Demirelli, 48 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Fırat Üniversitesi Hastanesi'nde yoğun bakımda tedavi gören Demirelli, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

CUMHURİYET GÜNDEME GETİRMİŞTİ

Gazetemiz yazarı Barış Terkoğlu da, "Kadınlara cehennem hazırlayanlar" başlıklı yazısında Çetin ailesinin hikayesini köşesine taşımıştı.

Çetin Ailesi’nin bir diğer üyesi Halil Çetin’in, kendisinden ayrılmak isteyen Rukiye adlı genç kadını öldürdükten sonra intihar ettiği olay, şüpheli ayrıntılarıyla hala belleklerdeki yerini koruyor.

Terkoğlu yazısında, Halil Çetin’in, Rukiye’yi arabasına bindirdiği, ardından boğuşmanın yaşandığı ve genç kadını katlettikten sonra intihar ettiği belirtilmişti. Ancak savcılık dosyayı "çifte intihar" olarak kapatmış, aile ve avukatların itirazları sonuçsuz kalmıştı.