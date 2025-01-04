Barış Terkoğlu, 'Çetin ailesi'ni yazmıştı... Vahap Çetin tarafından vurulan gazeteci Semra Demrielli, hayatını kaybetti

Elazığ’da ayrılmak istediği erkek tarafından silahla vurulan gazeteci Semra Demirelli, 48 gündür süren yoğun bakım tedavisinin ardından yaşamını yitirdi.

Barış Terkoğlu, 'Çetin ailesi'ni yazmıştı... Vahap Çetin tarafından vurulan gazeteci Semra Demrielli, hayatını kaybetti
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04.01.2025 - 11:07

Elazığ’da 15 Kasım'da ayrılmak istediği fail erkek Vahap Çetin tarafından silahla vurulan Kanal Fırat Televizyonu muhabiri Semra Demirelli, 48 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Fırat Üniversitesi Hastanesi'nde yoğun bakımda tedavi gören Demirelli, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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Gazetemiz yazarı Barış Terkoğlu da, "Kadınlara cehennem hazırlayanlar" başlıklı yazısında Çetin ailesinin hikayesini köşesine taşımıştı.

Çetin Ailesi’nin bir diğer üyesi Halil Çetin’in, kendisinden ayrılmak isteyen Rukiye adlı genç kadını öldürdükten sonra intihar ettiği olay, şüpheli ayrıntılarıyla hala belleklerdeki yerini koruyor.

Terkoğlu yazısında, Halil Çetin’in, Rukiye’yi arabasına bindirdiği, ardından boğuşmanın yaşandığı ve genç kadını katlettikten sonra intihar ettiği belirtilmişti. Ancak savcılık dosyayı "çifte intihar" olarak kapatmış, aile ve avukatların itirazları sonuçsuz kalmıştı.


Etiketler: #Semra Demirelli #kadın cinayeti

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