Sakarya'da kadın cinayeti: Karısını gölet kenarında öldürdüğünü itiraf etti!

Yayınlanma: 30.12.2024 - 16:40

Güncelleme: 30.12.2024 - 16:42

Kaynarca İlçesi Müezzinler Göleti mevkiinde saat 14.00 sıralarında İ.K. (42) isimli erkek, İl Emniyet Müdürlüğü’ne müracaat ederek eşi S.K.'yi (31) Kaynarca Müezzinler Göleti kenarında öldürdüğünü itiraf etti.

BOYUN BÖLGESİNDE DELİCİ ALET YARASI

Emniyet Müdürlüğü’nün ihbarı üzerine bölgeye Kaynarca İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler sevk edildi. Adrese ulaşan ekiplerce yapılan araştırma neticesinde boyun bölgesinde delici alet yarası bulunan kadın cesedine ulaşıldı.

Cumhuriyet Savcısı tarafından olay yerinde inceleme gerçekleştirildi. Şahsın ise emniyet ekipleri tarafından olay yerine götürüldüğü öğrenildi. Konuya ilişkin inceleme sürüyor.