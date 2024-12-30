Sakarya'da kadın cinayeti: Karısını gölet kenarında öldürdüğünü itiraf etti!
Sakarya’nın Kaynarca ilçesinde bir erkeğin gölet kenarında karısını öldürdüğünü itiraf etmesi üzerine ekipler harekete geçti. Bölgeye giden ekipler, boyun bölgesinde kesici alet yarası bulunan bir kadın cesedi buldu.
Kaynarca İlçesi Müezzinler Göleti mevkiinde saat 14.00 sıralarında İ.K. (42) isimli erkek, İl Emniyet Müdürlüğü’ne müracaat ederek eşi S.K.'yi (31) Kaynarca Müezzinler Göleti kenarında öldürdüğünü itiraf etti.
BOYUN BÖLGESİNDE DELİCİ ALET YARASI
Emniyet Müdürlüğü’nün ihbarı üzerine bölgeye Kaynarca İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler sevk edildi. Adrese ulaşan ekiplerce yapılan araştırma neticesinde boyun bölgesinde delici alet yarası bulunan kadın cesedine ulaşıldı.
Cumhuriyet Savcısı tarafından olay yerinde inceleme gerçekleştirildi. Şahsın ise emniyet ekipleri tarafından olay yerine götürüldüğü öğrenildi. Konuya ilişkin inceleme sürüyor.
Etiketler: #sakarya #kadın cinayeti #kadın cinayetleri
En Çok Okunan Haberler
-
- Ailesi köyü terk etti
- Nagehan Alçı ve Cem Küçük birbirine girdi!
- Bu düzenin adaleti madaleti yok!
- Ünlü AVM için acil yıkım kararı
- AKP'den Köfteci Yusuf'a kıyak!
- Galatasaray'dan Beşiktaş'a flaş yanıt!
- Uzmanından Ankara'ya 'Suriye'de demokrasi' çağrısı
- Saray'dan Öcalan'ın mesajına ilk yorum
- ‘Altınlarımı gasbettiler’ demişti: Gerçek ortaya çıktı
- Kadıköy'de 'yılbaşı partisi' hazırlığına baskın!