Barış Terkoğlu: Fahrettin Bey, size bağlı Anadolu Ajansı yalan söyledi

16 Şubat 2022 Çarşamba, 23:54

Gazetemiz yazarı Barış Terkoğlu, Halk TV'de Sözüm Var programında gazeteci Hülya Kılınç'ın infaz memuru yerine 'ahlak polisi' tarafından cezaevine götürülmesine ilişkin olarak "o fotoğraf bir kumpas" dedi.

Terkoğlu, "Bu fotoğrafın bir kumpas olduğunu iddia ediyorum. Bu fotoğrafı kim çekti? Bu fotoğrafı Anadolu Ajansı muhabiri çekti. Anadolu Ajansı muhabiri nerede çekti? Manisa'da hastanenin önünde çekti. Anadolu Ajansı muhabiri Hülya Kılınç'ın hastaneden çıktığı nereden biliyordu?" diye sordu.



Terkoğlu, İletişim Başkanı Fahrettin Altun'a, "Size bağlı olan Anadolu Ajansı Hülya Kılınç haberinde yalan söyledi. Ben soruşturmanın sanığıyım. Dava sonuçlandıktan sonra her gün arkadaşlarımız 'bu karar mahkemeye gönderildi mi? Gönderildiyse hemen cezaevine gidelim' dediler. Arkadaşlarımız evlerinden kalktı ve adliyeye gitti. Biz Barış ile metrobüs ile gittik. Hülya direkt adliyeye gitti. Anadolu Ajansı ne yazmış biliyor musunuz? Evinden alındı. Bir daha söylüyorum Fahrettin Bey size bağlı Anadolu Ajansı yalan söyledi" diye seslendi.

"BU FOTOĞRAFI ÇEKMEK HÜLYA KILINÇ'I MI KÜÇÜLTÜR, YOKSA SİZİ Mİ KÜÇÜLTÜR"



Hülya Kılınç'ın koronavirüs testi için adliyeden hastaneye götürüldüğünü anlatan Terkoğlu, hastaneye götüren polislerin erkek olduğunu aktardı.

Terkoğlu yayında Fahrettin Altun'a defalarca seslenerek, "Sizin Anadolu Ajansı'na bağlı muhabirleri arayarak diyorlar ki Hülya Kılınç şu an hastanede buraya gelebilirsiniz. Geliyorlar. O saate kadar Hülya Kılınç'ı erkek polisler tutarken tam kapıya doğru geldiğinde o kadın polis geliyor ve Anadolu Ajansı fotoğrafı çekiyor. Bu kadar" diye konuştu.

Manisa Emniyet Müdürlüğü'ne de seslenen Terkoğlu, "Sizin çocuğunuz yok mu" diye sordu. Terkoğlu, "Bu fotoğrafı çekmek Hülya Kılınç'ı mı küçültür. Yoksa sizi mi küçültür. Bugün tezgahlanmış kumpasın Türkiye Cumhuriyeti'ne karşı verilmiş en büyük zarar olduğunu düşünüyorum. Bu yüzden ya özür dilemeliler ya hesap vermeliler" ifadesini kullandı.