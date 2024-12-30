Barış Terkoğlu gündeme getirmişti... Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği'nden 'Rapçilerden cinsel saldırı' iddiasına açıklama

Yayınlanma: 30.12.2024 - 17:24

Güncelleme: 30.12.2024 - 18:08

İstanbul'da, M.C.Ö. isimli kadın; rapçi Ege Taştan, Osman Candan ve Mehmet Sait Akpunar’ın kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu belirterek suç duyurusunda bulundu.

KGazetemiz yazarı Barış Terkoğlu da konuyu köşesine taşıdı.

Terkoğlu, “Bir yanda şarkı sözünden tutuklanan rapçiler. Öbür yanda eldeki delillere rağmen bırakılanlar: Bu düzenin adaleti madaleti yok” ifadelerini kullandı.

Konunun gündeme gelmesinin ardından Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği, bir basın açıklaması yayımladı.

"ADALET MEKANİZMASININ YETERSİZLİĞİ..."

Dernek tarafından yapılan açıklamada, “Cinsel saldırıya maruz bırakıldığını iddia eden M.C.Ö.’ye tarafımızca hukuki destek sunulmuş ve dernek gönüllü avukatları tarafından ilgili şikayet dosyası üstlenilmiştir. Şüpheliler, ifadelerinin alınmasının ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış olup, sosyal medyada mesnetsiz açıklamalarda bulunarak şikayetçi M.C.Ö.’yü zan altında bırakmaya çalışmaktadır. Şikayetçi M.C.Ö., cinsel birlikteliklerde rızasının bulunmadığını açıkça beyan etmiş olmasına rağmen, şüphelilerin serbest bırakılması adalet mekanizmasının yetersizliğini bir kez daha ortaya koymuştur. Bir kadının tecavüze maruz bırakılmasından sonra yaşamış olduğu travma ve tehditlerin yanı sıra toplumdan dışlanma ve şüpheyle karşılanma örneği ne yazık ki bir kez daha yaşanmaktadır” denildi.

Açıklamanını devamında ise şu ifadelere yer verildi:

“M.C.Ö. uyuşturucu etkisi altındayken sadece bir kişinin tecavüzüne maruz kaldığını zannederken, 26 Aralık tarihinde ilgili savcının ağzından kendisine üç kişinin tecavüz ettiğini öğrenmiştir. Bir yanda şarkı sözlerinden tutuklanan rapçiler, öte yanda eldeki delillere rağmen serbest bırakılanlar... Süreçle ilgili detaylı bilgiye gazeteci Barış Terkoğlu’nun bugünkü köşe yazısından bakılabilir. Adaletin tecelli etmesi ve mağdurların haklarının korunması adına kamuoyunun duyarlılığına güveniyoruz”

Konuyla ilgili olarak daha önce BirGün gazetesinde de haber yer almış ve olay kamuoyunun tepkisini çekmişti.