Bu düzenin adaleti madaleti yok!

30 Aralık 2024 Pazartesi

Suç sanki yapmakta değil, söylemekte.

Son dönemde ne kadar sık duyuyoruz. Rapçiler uyuşturucu çağrışımı yapan şarkılarının ardından gözaltına alınıp tutuklanıyor. Adalet, şarkı sözüne “hızlı” da peki bir rapçi uyuşturucu alıp suça bulaştığında nasıl çalışıyor? Medyada iki rapçinin karıştığı tecavüz haberini gördükten sonra, o dosyayı inceleyip yanıt aradım.

Tecavüz mağduru M.C.Ö. anlattığına göre müzik dünyasında Touchdown olarak bilinen rapçi Ege Taştan ile sosyal medya üzerinden tanışmıştı. Bir süredir yazışarak flört ediyorlardı. M.C.Ö., 19 Kasım gecesi bir kız arkadaşıyla eğleniyordu. Ardından Taştan ile yazışmaya başladılar. Rapçi Taştan onu Ataşehir’deki evine davet etti. Gittiğinde evde iki erkek daha (Qimp olarak bilinen rapçi Osman Eren Candan ve Mehmet Sait Akpunar) vardı. Birlikte vakit geçirmeye başladılar. Komşulardan ses nedeniyle şikâyet gelmesi üzerine başka bir eve geçtiler.

UYUŞTURUCU İLAÇLA BAYILTTILAR

Devamını ilk kez cesaretini toplayıp tek başına savcılığa gittiği gün, 10 Aralık’ta, M.C.Ö. şöyle anlatmış: “Evde bulunduğumuz sırada Ege Taştan bana evde bir ilaç içirdiğini söyledi. Bu sırada ben evden çıkmak istedim. Ancak bana bir yorgunluk hali çöktü. Evde uyumaya başladım. Gece yarısı uyanmaya başladığımda Osman Candan (...) cinsel birliktelik yaşıyordu. Ege Taştan ise bu sırada salonda diğer kanepede bizi izlemekteydi. İsmini bilmediğim erkek şahıs ise bacağımı tutarak Osman Candan’a yardım etmekteydi. Ben bu sırada tekrardan ilacın etkisiyle uykuya daldım. Tekrar uyandığımda sabah saatleriydi. Ege Taştan ile dışarı çıktık. Ege Taştan’a neden bu şekilde yaptıklarını sorduğumda, alkol ve uyuşturucu etkisiyle böyle yaptıklarını söyledi. Telefonumu ve çantamı almak için tekrar eve gittiğimde Osman Candan bana ‘Benim nasıl bir psikopat olduğumu bilmiyorsun, bizi şikâyet edersen senin boğazını keserim’ dedi.”

Anlattığına göre sabah tekrar Ege’nin evine döndüler. Burada tuvalette korkmasına neden olan bir silah da gördü. Ege Taştan ile Osman Eren Candan, akşam M.C.Ö’ye yaşattıkları olayın şarkısını yapıyordu. Şarkıda M.C.Ö’nün de adı geçiyordu. M.C.Ö. oradan ayrıldı.

ÜÇÜ DE SERBEST KALDI

26 Aralık’ta verdiği ifadede ikinci kez aynı olayı detaylı bir şekilde anlattı. Önümde ise üç şüphelinin de 25-26 Aralık ifadesi var. İfadeler sayesinde o gece üç şahsın da M.C.Ö’ye tecavüz ettiği ortaya çıkmış.

Üç isim de ifade verdikleri gün adli kontrol kararı ile serbest bırakılmış. Ardından sosyal medyada M.C.Ö. aleyhinde adeta bir kampanya başlatmışlar. “Tecavüz yok rıza var” iddiasında bulunmuşlar. Öyle ileri gitmişler ki Osman Eren Candan, o günün sabahında, M.C.Ö. gitmek isterken çekerek zarar verdiği mavi çantayla çektirdiği fotoğrafı sosyal medya profiline koymuş.

BAYILTTIKLARI VİDEO DOSYADA

Bir kadının uğradığı tecavüzü anlatması oldukça zor. Önce kendi travmasını ardından toplumun “Orada o saatte ne işin vardı” baskısını yenmesi gerekiyor.

M.C.Ö. mücadeleye başladığında tekmiş. Nitekim ilk ifadesini 20 gün sonra, avukatsız vermiş. Bu aralıkta gerçekten de Ege Taştan ile görüşmeye çalışmış. Bunun nedeni yaşadıklarını delillendirme çabasıymış. Başbaşa kaldıklarında Ege Taştan’a “o gece”yi anlattırmaya ve kaydetmeye çalışmış, başaramamış. Tecavüze uğradığı evde dikkatini çeken detayların fotoğrafını çekmiş. Bunları da dosyaya sunmuş. (Beyaz tahtaya yazılmış ve kenarı tiklenmiş cinsel eylem listesi dikkat çekiyor.)

En önemlisi...

Şüphelilerin çektiği, M.C.Ö’nün aldığı maddelerin etkisiyle bayıldığı anın videosu var. Osman Eren Candan parmağını M.C.Ö’nün ağzına sokuyor ancak yine de uyanmıyor. Bir başkasında kendi gözlüğünü M.C.Ö’ye taktığı halde uyanmadığı görülüyor. Bu kadar değil. Olay sabahı M.C.Ö’yü bir arkadaşı aramış ve telefonu Ege Taştan açmış. M.C.Ö’nün olaydan sonra uğradığı tecavüzü o arkadaşına anlattığı yazışmalar var. Bir başka arkadaşına yaşadıklarını anlattığı yazışmada ise o gün orada olduğu için kendisini suçluyor.

Bir başkası daha önemli. O gece, tecavüz olayı yaşanmadan önce, aynı eve girip çıkan iki kişi olan E. ile Ö’nün kendi aralarındaki yazışmaları. E’ye susması için para teklif edildiği anlaşılıyor.

YARGI ADETA İZLEDİ

Gelelim asıl meseleye...

Bir rap şarkısında uyuşturucu madde geçtiğinde tutuklama gerçekleşiyor. Böylece gençlerin korunduğu anlatılıyor. Korunacak genç M.C.Ö’nün başına gelenlerde ise uyuşturucu kullanımı var, uyuşturucu temini var, cinsel saldırı iddiası var, cinsel saldırıya yardım var, usulsüz silah taşıma var. Ama şüpheliler ellerini kollarını sallayarak dolaşıyor. Hem delilleri ortadan kaldırıyorlar hem de mağdura herkesin gözü önünde baskı uyguluyorlar.

Öte yandan, başlangıçta yalnız olan M.C.Ö’nün savunmasını sonradan Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği üstlenmiş. Dosyada bu sayede ilerleme sağlanmış. Öyle ki savcılık M.C.Ö’nün şikâyetinden sonra, dernek dahil olana kadar iki hafta boyunca şüphelilerin ifadesini dahi almamış!

Bir yanda şarkı sözünden tutuklanan rapçiler. Öbür yanda eldeki delillere rağmen bırakılanlar: Bu düzenin adaleti madaleti yok!