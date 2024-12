Kıbrıs'ta 'toplu cinsel saldırı' iddiası: Üniversite öğrencisi 'Ölmek istemiyorum' diyerek yardım istedi!

Yayınlanma: 28.12.2024 - 15:23

Güncelleme: 28.12.2024 - 15:23

Kadın cinayetleri, kadına yönelik şiddet ve taciz olaylarının ardı arkası kesilmezken; birçok kadın Emniyet güçleri ve yargıdan destek alamayınca sesini sosyal medya üzerinden duyurmaya çalışmaya devam ediyor.

Son olarak İrem isminde, üniversite öğrencisi 21 yaşındaki bir kadın, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) 13 Nisan 2024 tarihinde 5 kişi tarafından cinsel saldırıya maruz bırakıldığını ve bu konuyla ilgili ağır tehditlerle karşı karşıya kaldığını anlattı.

"ÖLMEK İSTEMİYORUM"

Yetkililerden yardım alamadığını söyleyen genç kadın, "Ölmek istemiyorum" diye haykırdı.

'7-8 AYDIR ÖLÜM TEHDİTLERİ ALIYORUZ'

İrem'in sosyal medya hesabından paylaştığı açıklama şu şekilde:

"Merhaba ben İrem, 21 yaşındayım ve üniversite eğitimim için geldiğim Kıbrıs'ta 13 Nisan 2024 tarihinde 5 şahıs tarafından cinsel saldırı-tecavüze uğradım. Şikayetim üzerine Kıbrıs'ta açılan davama gitmemem, duruşmalara katılmamam ve şikayetimi geri çekmem için 7-8 aydır bu aileleri tarafından ailem ve ben ölüm tehditleri almaktayız. Can ve mal güvenliğimiz hiçbir şekilde bulunmamaktadır.

Bu aileler Diyarbakırlı olduklarını, aşiret ve çok güçlü aileler olduklarını, arkalarında siyasi dayanaklarının olduğunu söyleyerek bize her türlü tehditte ve hakarette bulunmaktadırlar. Bu 5 şahıs 13 Nisan 2024 tarihinden beri Kıbrıs'ta tutuklu yargılanmaktadır ve isimleri Yusuf Atan, İbrahim Arzakçı, Baver Yaşar, Şehmus Kaya ve Zülküf Kaya’dır."

'ARABAMIZI EVİMİZİN ÖNÜNDE YAKTILAR'

"Aylardır aldığım tehditlerden ve bu aileler tarafından takip edilmemden dolayı birçok kez Kıbrıs'taki davama katılım sağlayamadım fakat 19 Aralık 2024 tarihinde davama zorunlu olarak katılım sağlamam gerektiği için, aldığım ölüm tehditlerinden dolayı polis ekipleri tarafından güvenliğim sağlanarak havaalanına götürüldüm. 1 haftadır Kıbrıs'tayım ve davama katılım sağlıyorum fakat hala tehditler ve hakaretler devam etmektedir.

23 Aralık 2024 günü saat 03.40 civarlarında bu davalık olduğum şahısların aileleri tarafından defalarca almış olduğumuz tehditler üzerine de henüz 18 yaşına yeni girmiş olan kardeşim ile tehdit edilerek, Türkiye'de annemin üzerine kayıtlı olan fakat kardeşimin kullanmakta olduğu araba evimizin önünde park halinde iken benzin dökülerek ateşe verilmiştir ve bunu yapanlar dava sürecinde olduğum şahısların aileleridir ve onlardan başka husumetli olduğumuz hiç kimse bulunmamaktadır."

'21 YAŞINDAYIM VE ÖLMEK İSTEMİYORUM'

"Bu tehditlerle alakalı olarak bütün yetkili birimlere defalarca şikayette bulunmamıza rağmen hala can ve mal güvenliğimiz yoktur ve sesimi duyurmak istiyorum. Beni, ailemi ve sevdiklerimi ölümle tehdit eden her türlü hakarette ve her türlü tehditte bulunan Atan ailesi, Arzakçı ailesi, Yaşar ailesi ve Kaya ailesine karşı hakkımı savunabilmemiz için kamuoyunun ve sosyal medyanın desteğine ihtiyacımız var. Lütfen sesimizi duyurmamıza yardım edin, henüz 21 yaşındayım ve ölmek istemiyorum."