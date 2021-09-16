Barış Terkoğlu yazdı: Murat Atik ile ilgili inanılmaz ayrıntı!

16 Eylül 2021 Perşembe, 06:03

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) İşletmesi Genel Müdürü Murat Atik’in görevini bırakması gündemdeki yerini koruyor. Gazetemiz yazarı Barış Terkoğlu, Atik’in birden fazla suçtan ceza alan Adnan Oktarcılarla bağlantısını ortaya çıkarmıştı.

Murat Atik'in geçmişindeki Adnan Oktar ayrıntısına dikkat çeken Terkoğlu, geçtiğimiz pazartesi günü yayımlanan, “Kim çıkarıyor bu Resmi Gazete’yi yahu!” başlıklı köşe yazısında, “1999 yılında, gruba yapılan operasyonda, polisin bastığı adreslerden biri, yeni genel müdürün Atik İnşaat isimli şirketiydi. Atik, o dönem Oktar’ın müridi olması nedeniyle, yargının hedefi oldu. Firar etti, kurtuldu” ifadelerine yer vermişti.

Yazarımız Barış Terkoğlu, “Kör Nokta” isimli köşesinde bugün “Hem sen bunun farkındasın hem de polis farkında” başlıklı bir yazı kaleme aldı.

Yazısında, Murat Atik ile ilgili birbirinden çarpıcı detaylara yer veren Terkoğlu, “Atik, basit bir memuriyete başvursa güvenlik soruşturmasını geçemeyecek, kendisine “memur olamazsın” denecekti. Ancak buna rağmen Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla Atik, TCDD Genel Müdürü yapıldı. Üstelik, şirketiyle sürekli TCDD’ye iş yapan Atik’e, çok değil birkaç ay önce, TCDD’nin ilk özelleştirme ihalesi, 40 milyon Avro’ya verilmişti” ifadelerini kullandı.

ATİK "KADİFE ÖRTÜ"NÜN ALTINDA

“Kim çıkarıyor bu Resmi Gazete’yi yahu!” başlıklı yazısındaki, “‘Bu nasıl olur’ diye kritik isimlere sordum... Murat Atik’in kız kardeşi Ayşegül Esra Atik’in AKP’deki görevlerinden, vekil adaylığından bahsettiler. Murat Atik’in annesinin, Erdoğan ailesinden bazı isimlerle yakınlığını anlattılar” bölümünü hatırlatan Terkoğlu, şu ifadeleri kullandı:

“Gerçekten de yazıdan sonra önüme Adnan Oktar’ın ilginç bir videosu düştü. Kendi televizyonunda, yetiştirdiği isimleri tanıtan Oktar’a öğrencileri sıralıyordu: “Ayşegül Esra Atik, AK Parti İstanbul 24. Dönem 1. Bölge, 26. Dönem 2. Bölge milletvekili adayı.”

Programda, Oktar’ın eski öğrencisi Ayşegül Esra Atik’in, AKP’li isimlerle fotoğrafları gösterilirken, şu ifadeler kullanılıyordu: “Annesi de sizi ve arkadaşlarınızı çok sever, Esra Atik de sizi çok sever, çok yakındınız. Hemen her gün bizi misafir ederdi annesi.”

Yani önceki yazıda ifade ettiğim gibi...

Yalnız Oktar’ın anlattığına göre; sadece Murat Atik değil, AKP’li kardeşi ve annesi de Oktarcı idi. Oktar, AKP’de Ataşehir kurucu kadın kolları başkanlığından MKYK üyeliğine uzanan Ayşegül Esra Atik’in kendi müridi olduğunu söylüyordu.”

Yazısını, o programda Murat Atik’in isminin söylenmediği bilgisini vererek sürdüren Terkoğlu, Atik’in “kadife örtü”nün altında tutulduğunu ifade etti.

FEZLEKEDEKİ "İNANILMAZ" AYRINTI

“Ancak meseleyi düşünürken çok ilginç bir ayrıntı ile daha karşılaştım” diyerek devam eden Terkoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Adnan Oktar grubuna yapılan operasyonda polisin hazırladığı Murat Atik ile ilgili bir fezleke. Fezlekede, Murat Atik başlığının altında inanılmaz bir ayrıntı vardı: “Soruşturma kapsamında iletişimi kayıt altına alınan ... numaralı telefonun Sun Ulaş. Mü. Rek. San. Tic. Ltd. Şti. adına kayıtlı olduğu...”

Fezlekenin devamında şirketin ticari bilgileri yer alıyordu... Şirketin adı size tanıdık geldi mi? Doğru tahmin ettiniz. Murat Atik’in, henüz genel müdür olmadan beş ay önce, TCDD yönetimi ile medyanın önünde, 40 milyon Avro’luk özelleştirme sözleşmesi imzaladığı Sun Grup’un ta kendisi...

Yani... Polis, Murat Atik’in şirketini takip edip Oktar grubuyla bağını açığa çıkarırken, devletin tepesindeki bir el o şirkete tarihi bir ihaleyi verdi.

Polis, Atik’in telefonlarını izleyip “kayıt altına alırken”, Erdoğan onu alıp TCDD’ye genel müdür yaptı.

Eminim Murat Atik’in devletin zirvesi tarafından kollandığını gören polisler de duruma çok şaşırmıştır!

10 günde üç müdür birden gördüğümüz dikiş tutmaz düzen, bize ülkede kırmızı alarmın çaldığını haber veriyor."