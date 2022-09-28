Barış Terkoğlu’na ‘kumpas’ tazminatı
Manisa’da defnedilen MİT şehidinin kimliğini deşifre ettikleri gerekçesiyle yaklaşık 3.5 ay hapis yatan gazetemiz yazarı Barış Terkoğlu, haksız tutukluluk nedeniyle açtığı manevi tazminat davasını kazandı.
OdaTV’de gazetecilik yaptıkları dönemde gazetemiz yazarları Barış Pehlivan ve Barış Terkoğlu ile Hülya Kılınç, Murat Ağırel, Aydın Keser, Ferhat Çelik Manisa’da defnedilen MİT şehidinin kimliğini deşifre ettikleri gerekçesiyle “İstihbarat faaliyeti ile ilgili bilgi ve belgeleri ifşa etmek” suçundan tutuklanmıştı. 24 Haziran’daki duruşmada mahkeme, gazeteciler Terkoğlu, Çelik ve Keser’i tahliye etmişti. 9 Eylül’deki duruşmada da Barış Pehlivan, Hülya Kılınç ve Murat Ağırel’in tahliyesine karar verilmişti.
Yaklaşık 3.5 ay hapis yatan Terkoğlu, haksız tutukluluk nedeniyle açtığı manevi tazminat davasını kazandı. İstanbul Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada mahkeme Terkoğlu’na 25 bin lira tazminat ödenmesine karar verdi. Kararı gazetemize değerlendiren Terkoğlu, “O dönem bana ve meslektaşlarıma yargı kullanılarak bir tezgâh kurulmuştu. Uydurma bir soruşturma ile rehin alınmıştık. Bu karar, bu ayıbın devlet tarafından kabul edilmesidir. Bu tezgâhı kuranlar bir gün yargı önüne çıkacak ve hesap o gün kapanacak” dedi. Terkoğlu’nun avukatı Kazım Yiğit Akalın ise “Elbette ki bu meblağ yaşanan mağduriyeti karşılayamaz. Ancak bu karar, devletin ‘Biz seni haksız yere içeride tuttuk’ demesi ve özür dilemesidir” değerlendirmesini yaptı.
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