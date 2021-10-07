Barışmak için bir araya gelen 2 aile çatıştı
Mersin’in Tarsus ilçesinde barışmak için bir araya gelen 2 aile arasında kavga çıktı. Silahların konuştuğu kavgada, 1’i ağır 9 kişi yaralandı.
Mersin’in Tarsus ilçesine bağlı Fevziçakmak Mahallesi 1747. Sokak'ta meydana geldDaha önceden kavga eden tarafları barıştırmak isteyen mahalle sakinleri, tarafları bir araya getirdi. Burada yine tartışan taraflar kavgaya tutuştu. Kavgada Vedat Ş., Hakan Ş., Ali Ş. ve Halil Ş. ile karşı grupta bulunan Yusuf Ş., Şahin Ş., Davut Ş. ve Selim Ş. birbirine girdi.
ÇOK SAYIDA YARALI
Karşılıklı birbirlerine tabanca ve tüfek ile ateş etmeleri sonucu olarak Ali Ş. isimli şahıs ağır şekilde yaralandı. Kavgada mahalle sakinlerinden 8 kişi daha yaralandı. Savaş alanına dönen sokağa polis ekipleri geldi. Ağır yaralanan Ali Ş. isimli şahıs ve diğer yaralılar Tarsus’taki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Ali Ş.’nin hayati tehlikesi devam ederken, diğer 8 yaralanın durumlarını iyi olduğu öğrenildi.
5 GÖZALTI
Mahallede geniş tedbir alan polis ekipleri, olay yerinde çok sayıda boş ve dolu kovan buldu. Mahalleyi ablukaya alan polis kavgaya karışan 5 şüpheliyi gözaltına alırken, olayla ilişkisi olan 2 kişiyi de yakalama çalışmalarına devam ediyor.
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