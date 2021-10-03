İzmir'de iki aile arasında çıkan kavgada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı
İzmir'in Karşıyaka ilçesinde 2 aile arasında çıkan silahlı kavgada 29 yaşında bir kadın hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.
İzmir'in Karşıyaka ilçesine bağlı Örnekköy Mahallesi'nde iddiaya göre çocukları kavga eden ve akraba oldukları öğrenilen S.Z. ile Demet K. tartışmaya başladı.
Ailelerin diğer fertlerinin de dahil olmasıyla büyüyen olay sırasında S.Z'nin kocası K.Z, evin balkonundan pompalı tüfekle ateş açtı.
Demet K, Serdar K, Gamze K. ve Niyazi G. vücutlarına isabet eden saçmalarla, K.Z. ile Şahin K. ise darp nedeniyle yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
KURTARILAMADI
Demet K. ve Şahin K. özel bir hastaneye, diğer yaralılar ise Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Demet K. kurtarılamadı.
Genç kadının cesedi, savcı incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Gözaltına alınan K.Z'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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