Barışmak istemeyen eşini dava öncesi adliyede bıçakladı
İzmir’in Seferihisar ilçesinde bir kişi, boşanmak isteyen ve iddialara göre barışma teklifini kabul etmeyen eşini dava öncesi adliyede bıçakladı. Ağır yaralanan kadın, hastaneye kaldırıldı.
Edinilen bilgiye göre olay, Seferihisar Adliyesinde meydana geldi. İddiaya göre, adliyede bugün boşanma davası olan barışma teklifini kabul etmeyen N.K., eşi A.K. tarafından adliye bahçesinde bıçaklı saldırıya uğradı.
GÖZALTINA ALINDI
Karısını bıçaklayan şahıs, adliyede görevli polis ekiplerince suç aleti ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı.
Bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan ve durumunun ağır olduğu öğrenilen genç kadın, hastaneye kaldırıldı. N.K.’nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
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