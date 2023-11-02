Barışmak istemeyen eşini dava öncesi adliyede bıçakladı

İzmir’in Seferihisar ilçesinde bir kişi, boşanmak isteyen ve iddialara göre barışma teklifini kabul etmeyen eşini dava öncesi adliyede bıçakladı. Ağır yaralanan kadın, hastaneye kaldırıldı.

İHA
Yayınlanma: 02.11.2023 - 11:40
Barışmak istemeyen eşini dava öncesi adliyede bıçakladı
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Edinilen bilgiye göre olay, Seferihisar Adliyesinde meydana geldi. İddiaya göre, adliyede bugün boşanma davası olan barışma teklifini kabul etmeyen N.K., eşi A.K. tarafından adliye bahçesinde bıçaklı saldırıya uğradı.

GÖZALTINA ALINDI

Karısını bıçaklayan şahıs, adliyede görevli polis ekiplerince suç aleti ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

Bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan ve durumunun ağır olduğu öğrenilen genç kadın, hastaneye kaldırıldı. N.K.’nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.


İzmir bıçaklı saldırı

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