Bariyerlere çarptı, karşı şeride geçip devrildi: 3 ölü, 2 yaralı
İstanbul-İzmir Otoyolu’nda, Balıkesir Batı gişeleri mevkisinde otomobilin bariyerlere çarpması sonucu 3 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.
Balıkesir’de meydana gelen feci kazada 3 kişi olay yerinde hayatını kaybetti, 2 kişi ise yaralandı. Otoyoldan İzmir yönüne giden Mehmet Çevirgen (26) idaresindeki 10 SJ 379 plakalı otomobil, Balıkesir Batı gişeleri mevkisinde kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı, ardından da karşı şeride geçerek devrildi.
EKİPLER SEVK EDİLDİ
Kazada, araçta bulunan Tolunay Acar (24), Niyazi Dönmez (30), Berkay Deniz (24) olay yerinde hayatını kaybetti. Araç sürücüsü Çevirgen ile Serhat Acar’da (20) yaralandı. Çevredeki yurttaşların bilgi vermesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
HAYATİ TEHLİKELERİ YOK
Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Hayatını kaybeden kişiler ise cenaze aracıyla hastane morguna götürüldü.
Bir süre tek şeritten kontrollü olarak sağlanan trafik, aracın kaldırılmasıyla normale döndü.
Kazayı yapanların arkadaş olduğu ve Erdek’te geçirdikleri tatillerini Ayvalık’ta devam etmek üzere yola çıktıkları öğrenildi.
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