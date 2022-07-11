Eyüpsultan'da feci kaza: Motosiklet otomobile saplandı!

Edirne istikameti Eyüpsultan mevkisinde meydana gelen trafik kazasında 3'ü ağır 5 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.

AA
11 Temmuz 2022 Pazartesi, 09:07
Eyüpsultan'da feci kaza: Motosiklet otomobile saplandı!
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D-100 kara yolu Edirne istikametinde seyreden ve sürücüsünün adı öğrenilemeyen 34 DS 5682 plakalı motosiklet, sağ şeritte arıza nedeniyle park halinde bulunan 42 AHC 116 plakalı otomobile arkadan çarptı.

OTOMOBİLE SAPLANDI

Çarpma sonucu motosiklet otomobile saplandı. Motosiklet sürücüsü ile otomobildeki 2 çocuk ağır olmak üzere 4 kişi yaralandı.

TRAFİK AKSADI

Haber verilmesi üzerine olay yerine emniyet, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından tedavi altına alınmak üzere hastaneye kaldırıldı.

Olay nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu oluştu. Kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.


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