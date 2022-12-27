'Barlar sokağı' cinayetinde yeni gelişme: Tartıştığı mekan çalışanını öldüren şüpheli tutuklandı
Eskişehir’de barlar sokağındaki bir eğlence mekanında, çevresine rahatsızlık verdiği iddiasıyla dışarı çıkarılınca tartıştığı iş yeri çalışanlarından Egemen Rahmi Demircioğlu’nu (21) tabancayla vurarak öldüren Onur Özkaya (28), tutuklandı.
Tepebaşı ilçesi Hoşnudiye Mahallesi’nde barların bulunduğu Vural Sokak'ta, 24 Aralık gecesi arkadaşlarıyla bir eğlence mekanına giden Onur Özkaya, iddiaya göre çevresine rahatsızlık verdiği gerekçesiyle dışarı çıkarıldı.
Araç kiralama işi yapan Özkaya, mekana silahla dönüp, rastgele ateş etti. Onur Özkaya, bu sırada tartıştığı iş yeri çalışanlarından üniversite öğrencisi Egemen Rahmi Demircioğlu’nu göğsünden vurarak ağır yaraladı.
KURTARILAMADI
İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Demircioğlu, kaldırıldığı Yunus Emre Devlet Hastanesi’nde doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kavgada yaralanan Onur Özkaya’yı sokakta gözaltına aldı. Yunus Emre Devlet Hastanesi’nde tedavisi tamamlanan Özkaya, çıkarıldığı mahkemece ‘kasten öldürme’ suçlamasıyla tutuklandı.
TEKİRDAĞ’DA TOPRAĞA VERİLDİ
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü öğrencisi olan Egemen Rahmi Demircioğlu ise memleketi Tekirdağ’ın Saray ilçesinde toprağa verildi.
Osmangazi Üniversitesi, Demircioğlu için taziye mesajı yayımladı. Taziye mesajında, “İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü öğrencimiz Egemen Rahmi Demircioğlu, uğradığı elim saldırı sonucu hayatını kaybetmiştir. Kederli ailesine, arkadaşlarına ve sevenlerine baş sağlığı dileklerimizi sunar, öğrencimiz Egemen Rahmi Demircioğlu’na Allah’tan rahmet dileriz” denildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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