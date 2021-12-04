Metin Feyzioğlu'ndan Suavi'ye 'şarkı' yanıtı

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, Suavi'nin "Türkiye Barolar Birliği seçimleri için kampanya şarkısı olarak 'Tükenme' adlı eserimizi kullanmışsınız. Derhal sonlandırmanızı istiyorum. Çünkü bu korsanlıktır" sözlerine sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımla yanıt verdi.

cumhuriyet.com.tr
04 Aralık 2021 Cumartesi, 18:05
Metin Feyzioğlu'ndan Suavi'ye 'şarkı' yanıtı
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Sanatçı Suavi, Türkiye Barolar Birliği seçimleri için 'Tükenme' adlı eserini kullanan Metin Feyzioğlu'na tepki göstermiş, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Sayın Metin Feyzioğlu. Siz bir avukatsınız ve Türkiye Barolar Birliği seçimleri için kampanya şarkısı olarak “Tükenme” adlı eserimizi kullanmışsınız. Bunu hangi hak, hukuk ve yetkiyle yaptığınızı merak ediyorum ve derhal sonlandırmanızı istiyorum. Çünkü bu korsanlıktır!" ifadelerini kullanmıştı.

FEYZİOĞLU'NDAN YANIT

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, 'Tükenme' adlı şarkısını seçim kampanyasında izinsiz kullandığını ileri süren sanatçı Suavi'ye yanıt verdi.

Feyzioğlu, sosyal medya hesabından verdiği yanıtta, "Sizi çok yanlış bilgilendirmişler. Seçim şarkım yok ki sizin eseriniz seçim şarkım olsun. Instagram’da bir hikayede şarkınızı kullandım" ifadelerini kullandı.

Feyzioğlu'nun paylaşımı şöyle:

"Sayın Suavi; Tükenme adlı eseriniz muhteşem. Yüreğinize sağlık. Ancak sizi çok yanlış bilgilendirmişler. Seçim şarkım yok ki sizin eseriniz seçim şarkım olsun. Instagram’da bir hikayede şarkınızı kullandım. Telifinizi ise Instagram meslek birliğinize ödüyor. Sistem bu. Saygılarımla."


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