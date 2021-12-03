Suavi’den Metin Feyzioğlu’na şarkı tepkisi:
Sanatçı Suavi, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu'na seslenerek "Siz bir avukatsınız ve Türkiye Barolar Birliği seçimleri için kampanya şarkısı olarak 'Tükenme' adlı eserimizi kullanmışsınız. Bunu hangi hak, hukuk ve yetkiyle yaptığınızı merak ediyorum ve derhal sonlandırmanızı istiyorum. Çünkü bu korsanlıktır" dedi.
Sanatçı Suavi, Türkiye Barolar Birliği seçimleri için 'Tükenme' adlı eserini kullanan Metin Feyzioğlu'na tepki gösterdi.
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Suavi, "Sayın Metin Feyzioğlu. Siz bir avukatsınız ve Türkiye Barolar Birliği seçimleri için kampanya şarkısı olarak “Tükenme” adlı eserimizi kullanmışsınız. Bunu hangi hak, hukuk ve yetkiyle yaptığınızı merak ediyorum ve derhal sonlandırmanızı istiyorum. Çünkü bu korsanlıktır!" ifadelerini kullandı.
Sn. Metin Feyzioğlu.— SUAVİ (@Suavi_Suavi) December 3, 2021
siz bir avukatsınız ve Türkiye Barolar Birliği seçimleri için kampanya şarkısı olarak "Tükenme" adlı eserimizi kullanmışsınız..,
Bunu hangi hak, hukuk ve yetkiyle yaptığınızı merak ediyorum ve derhal sonlandırmanızı istiyorum.
Çünkü bu korsanlıktır ??
Video Haberler
- ''Ekonomi bakanı değil, bakmayanı aranıyor''
- '5 Pound'a 2 kişilik kahvaltı yaptık'
- ''Türkiye'nin dört tarafı hain''
- AKP'ye oy veren esnafın isyanı
- Erken seçim için canlı yayında tarih verdi
- Toplu taşımaya binmek, dışarıda yemek yemek lüks
- İETT şoföründen ambulans sürücüsüne şiddet
- Lütfi Elvan'ın koltuğu ona teklif edildi
- Fırtına sürüyor: Dev dalgalar aracı böyle yuttu
- Yürüyen adamın kafasına çanak anten düştü
En Çok Okunan Haberler
- Doların düşeceği tarihi açıkladı
- Kalp hastalığının bilinmeyen 5 sinyali
- Kılıçdaroğlu'ndan TÜİK önünde sert sözler
- Aykut Küçükkaya görevden alındı
- Yavaş'tan Devlet Bahçeli'ye yanıt
- 'Yaka paça götürüldük'
- Enflasyon rakamları açıklandı
- Soylu'nun sözleri CHP'yi ayağa kaldırdı
- TL'nin çöküşü Erdoğan'ı neden endişelendirmiyor?
- Prof. Dr. Özgür Demirtaş'tan Merkez Bankası'na çağrı