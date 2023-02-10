Barolardan depremzedelere ücretsiz hukuki destek

Yayınlanma: 10 Şubat 2023 - 18:47

Güncelleme: 10 Şubat 2023 - 18:47

Türkiye Barolar Birliği’nden merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ilde büyük yıkıma neden olan 7,7 ve 7,6 şiddetindeki depremlerden olumsuz etkilenen depremzedeler hakkında açıklama yaptı.

Depremzedeler için hukuk rehberi hazırlanacağı ve depremzedelere ücretsiz hukuk desteği verileceği beliritlen açıklama şu şekilde:

“Depremden etkilenen yurttaşlarımız için gerek ceza hukuku yönünden gerekse özel hukuk veya kamu hukukunun farklı alanları yönünden haklarını ayrıntılı olarak açıklayan 'deprem mağdurları için hukuk rehberi' hazırlanacak ve dağıtılacaktır. Ayrıca adli yardım/adli müzaheret sistemi kapsamında ücretsiz hukuki yardım için il barolarımızla iş birliği içerisinde yurttaşlarımızın yanında yer alınacaktır."