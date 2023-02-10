Son Dakika... Ticaret Bakanlığı açıkladı: Deprem fırsatçılarına milyonlarca liralık ceza!

Ticaret Bakanlığı, fahiş fiyat artışı yapan 353 firmaya 85 milyon lira ceza uygulandığını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10 Şubat 2023 - 18:40
Son Dakika... Ticaret Bakanlığı açıkladı: Deprem fırsatçılarına milyonlarca liralık ceza!
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Ticaret Bakanlığı, yurttaşlardan gelen fahiş fiyat artışı yapıldığı şikâyetleri üzerine inceleme başlattı.

Bakanlık, perakende satış noktaları ve elektronik ticaret pazar yerlerinde bu ürünlerin satışını yapan işletmelere ilişkin olarak denetimler gerçekleştirdi.

Yapılan tespitler çerçevesinde gerçekleştirilen 'Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu' toplantısında fahiş fiyat artışı yaptığı değerlendirilen 353 firmaya toplam 84 milyon 975 bin Türk Lirası idari para cezası uygulanmasına karar verildi.


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