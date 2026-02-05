Bartın’da doğanın sürprizi: Kar yağışı sonrası ikinci şelale oluştu!

Bartın'ın Ulus ilçesine bağlı Ulukaya köyündeki Ulukaya Kanyonu ve Şelalesi, mitolojik hikâyeye göre aşk tanrısı Eros’un intihar eden eşi Selamnos’un bedenini dönüştürdüğü yer olarak biliniyor.

Hikâyeye göre; şelaleden su içen, mendilini ıslatan ya da yüzünü yıkayanlar yaşadıkları aşk acısından kurtuluyor. 2019 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından ‘Doğal sit alanı’ ilan edilen şelale ve kanyonu, bugüne kadar yaklaşık 600 bine yakın yerli ve yabancı turist ziyaret etti.

Bölge, 2020 yılında AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla ‘Kesin korunacak hassas alan’ olarak ilan edildi. Ulus ilçe merkezine 17 kilometre uzaklıkta, 10 metre genişliğindeki bir kaya oyuğundan çıkan ve 25 metre yükseklikten akan şelale ile 4 kilometre uzunluğundaki kanyon, her mevsim yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.

ERİYEN KAR SULARI İKİNCİ ŞELALEYİ OLUŞTURDU

Şelalenin bulunduğu Ulus ilçesine aralık ayında metrekareye 183,6 kilogram, ocak ayında ise metrekareye 128 kilogram olmak üzere toplam 311,2 kilogram yağış düştü.

Geçen haftalarda bölgeye yağan 1,5 metre kalınlığındaki kar eridi. Kar suları, mevcut şelalenin yaklaşık 20 metre alt bölümünde kaya oyuğundan akmaya başladı. 10 metre yükseklikten aşağıya suların aktığı yeni bir şelale daha oluştu. Kanyonda oluşan iki şelale ve gökkuşağı manzarası dron ile görüntülendi.