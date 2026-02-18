Bartın'da faciadan dönüldü! Sobadan çıkan kıvılcımlar, yangına neden oldu: 3 kişi hastaneye kaldırıldı

Çeştepe köyünde K.K.'ye (52) ait 2 katlı betonarme evde, gece saatlerinde yangın çıktı.

Oturma odasındaki sobadan kıvılcımlar, halıya sıçradı. Bir anda alev ve duman içinde kalan evde yaşayan K.K. ve N.K.'nin (23) kollarında yanık oluştu, N.K. (13) ise dumandan etkilendi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Evdeki 3 kişi dışarıya çıktı. İhbarla adrese itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangın, ekipler tarafından kısa sürede söndürüldü. K.K., N.K. ve N.K., ambulanslarla Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. 3 kişinin durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, yangına ilişkin soruşturma başlatıldı.