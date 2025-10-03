Cumhuriyet Gazetesi Logo
Bartın'da kauçuk fabrikasında gaz sızıntısı... 32 işçi hastaneye kaldırıldı!

Bartın'da kauçuk fabrikasında gaz sızıntısı... 32 işçi hastaneye kaldırıldı!

3.10.2025 08:29:00
Güncellenme:
DHA
Takip Et:
Bartın'da kauçuk fabrikasında gaz sızıntısı... 32 işçi hastaneye kaldırıldı!

Organize Sanayi Bölgesindeki bir kauçuk fabrikasında yeni alınan bir makineden yayılan gazdan etkilenen çalışan 32 işçi, hastaneye kaldırıldı. İşçilerden 26'sı taburcu edilirken, 6 işçinin tedavisi sürüyor.

Bartın'da Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren, bin kişinin çalıştığı kauçuk fabrikasında feci bir olay meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; saat 16.00-24.00 vardiyası sırasında yeni alınan bir makinanın çalıştırılması sonucu sızan gaz nedeniyle 32 işçi rahatsızlandı.

İşçiler, mide bulantısı, kusma, baş ağrısı gibi şikayetler nedeniyle ambulans ve özel araçlarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Hastanede tedaviye alınan 32 işçiden 26'sı taburcu edilirken, 6'sını tedavisi hastanede sürüyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İlgili Konular: #Bartın #İşçi #fabrika #gaz sızıntısı

İlgili Haberler

45 işçi hastanelik oldu: Zehirlenme şüphesi
45 işçi hastanelik oldu: Zehirlenme şüphesi Yalova'da aynı yemek firmasından yedikleri yemek sonrası rahatsızlanan 45 işçi hastanelik oldu.
Şeker fabrikasında 'zehirlenme' iddiası: İşçiler hastanelik oldu!
Şeker fabrikasında 'zehirlenme' iddiası: İşçiler hastanelik oldu! Burdur’da şeker fabrikasında kireç ocağında çalışan 7 işçi karbonmonoksit zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.
Fabrikada zehirlenerek hayatını kaybeden işçi toprağa verildi
Fabrikada zehirlenerek hayatını kaybeden işçi toprağa verildi Çerkezköy OSB’de faaliyet gösteren boya fabrikasında zehirlenerek hayatını kaybeden işçi, toprağa verildi.