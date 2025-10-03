Bartın'da kauçuk fabrikasında gaz sızıntısı... 32 işçi hastaneye kaldırıldı!

Bartın'da Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren, bin kişinin çalıştığı kauçuk fabrikasında feci bir olay meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre; saat 16.00-24.00 vardiyası sırasında yeni alınan bir makinanın çalıştırılması sonucu sızan gaz nedeniyle 32 işçi rahatsızlandı.
İşçiler, mide bulantısı, kusma, baş ağrısı gibi şikayetler nedeniyle ambulans ve özel araçlarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Hastanede tedaviye alınan 32 işçiden 26'sı taburcu edilirken, 6'sını tedavisi hastanede sürüyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.