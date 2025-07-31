Bartın'da kuraklık alarmı: Su seviyesi düştü!

Bartın'ın Derbent köyünde inşa edilen ve temelden yüksekliği 72,5 metre olan Kirazlıköprü Barajı'nın 66,19 milyon metreküp depolama kapasitesi bulunuyor. En son nisan ayının başında yağış alan bölgede, 3 aydır kuraklık üst seviyeye çıktı.

Son aylarda bölgeye yağış düşmemesi nedeniyle Ulus, Ovacuma çaylarından gelen su azalırken, Kirazlıköprü Barajı'ndaki su seviyesi yüzde 15'e düştü. Suyun, Kirazlıköprü Barajı içindeki su tahliye kanallarının 1 metre aşağısına düşmesi ile Gökırmak'a su akışı yapılamadı.

BALIK ÖLÜMLERİ YAŞANDI

Barajdan su verilememesi nedeniyle Gökırmak tamamen kurudu. Irmak yatağındaki balıklar küçük su birikintilerinde yaşarken, kuruyan alanlarda balık ölümleri yaşandı. Irmak çevresinde bulunan Kurtköy, Büyükkıran, Terkehaliller, Muratbey, Akçalı ve Kabagöz köylerinin su ihtiyacının karşılandığı ırmak kenarlarındaki kuyularda da su kalmadığı öğrenildi. Su seviyesi azalan Kirazlıköprü Barajı ve kuruyan ırmak yatağı dron ile görüntülendi.

DİĞER İKİ BARAJDA SU SEVİYESİ AZALDI

Geçen yıl su tutmaya başlayan ve Kumluca ile Karabük yaylarından çaylara gelen sularla beslenen Kozcağız Barajı'ndaki su seviyesi yüzde 15'e, Karabük Yenice ormanlarından gelerek Kozcağız bölgesinde su tutan Kışla Sel Kapanı'nda su seviyesi de yüzde 10'a kadar düştü.

"BÖYLE KURAKLIK GÖRMEDİK"

Kirazlıköprü Barajı'nın yakınlarında bulunan Kurtköy'ün muhtarı Ersin Öztürk, kuraklık nedeniyle barajdaki su seviyesinin çok fazla düştüğü belirterek, "Irmağımızda kuraklık nedeniyle öbek öbek çukurlarımız oluştu. Sadece bir kısmında su kaldı, orada da balıklarımız yaşamaya çalışıyor. Bazı balıklar da ölüyor. Şu anda asfalt yatağına gelmiş bir ırmak yatağımız var. Yaklaşık 3,5 aydır buraya yağmur yağmadı. Önceki yıllarda sellerle boğuşurken, şimdi kuraklık ile boğuşuyoruz. Bizim su kaynaklarımız sadece köylere değil, kent merkezine de kuyularla veriliyor. Bu da suyun azalmasına büyük etki ediyor. 5-6 yıl önce böyle oldu ama bu çok daha fazla oldu. Böyle kuraklık görmedik. Vatandaşlarımızın suyu daha dikkatli kullanmalarını rica ediyoruz" dedi.