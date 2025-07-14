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Bartın'da trafikte kavga: Takip ettiği sürücünün burnunu kırdı!

Bartın'da trafikte kavga: Takip ettiği sürücünün burnunu kırdı!

14.07.2025 17:47:00
Güncellenme:
DHA
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Bartın'da trafikte kavga: Takip ettiği sürücünün burnunu kırdı!

Bartın'da, trafikteki tartışma sonrası H.N., aracıyla takip ettiği E.A.’nın yumruk atıp burnunu kırdı. Yaşananlar güvenlik kamerasına yansırken, E.A.’nın şikayeti üzerine gözaltına alınan H.N., adli kontrolle serbest bırakıldı.

Gölbucağı kavşağında dün akşam saatlerinde sürücüler E.A. ve H.N. arasında trafikte tartışma çıktı.

H.N. tartışma sonrası E.A.’nın kullandığı otomobili takip etti. E.A. yakıt almak için akaryakıt istasyonuna girdi.

YUMRUKLA DARBETTİ!

Burada H.N., E.A.’yı yumruk atarak darbetti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Burnu kırılan ve kaşında açılma olduğu öğrenilen E.A., Bartın Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavisi sonrası taburcu edilen E.A., darp raporu alıp şikayetçi olurken, H.N. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

H.N. ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. E.A.’nın darbedildiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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