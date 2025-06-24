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Bartın'daki 'beyzbol sopalı' kavgada yeni ayrıntı: Saldırganı vuran şüpheli, AKP Bartın Merkez İlçe Başkanı çıktı!

Bartın'daki 'beyzbol sopalı' kavgada yeni ayrıntı: Saldırganı vuran şüpheli, AKP Bartın Merkez İlçe Başkanı çıktı!

24.06.2025 10:26:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Bartın'daki 'beyzbol sopalı' kavgada yeni ayrıntı: Saldırganı vuran şüpheli, AKP Bartın Merkez İlçe Başkanı çıktı!

Kendisine beyzbol sopasıyla saldıran şahsa silahla ateş ederek yaralayan AKP Bartın Merkez İlçe Başkanı Muhammet Kızılayoğlu tutuklandı.

Bartın’da geçen gece yaşanan olayda kendisine beyzbol sopasıyla saldıran şahsa silahla ateş eden şüpheli tutuklandı.

O şüphelinin AKP Bartın Merkez İlçe Başkanı Muhammet Kızılayoğlu olduğu ortaya çıktı.

SALDIRIYA SİLAHLA KARŞILIK VERDİ

Olay geçen gece saatlerinde yaşandı.

Edinilen bilgilere göre AKP Bartın Merkez İlçe Başkanı Muhammet Kızılayoğlu evinin önünde İ.Ö’nün saldırısına uğradı.

İ.Ö’nün bezybol sopası ile başına vurduğu Muhammet Kızılayoğlu saldırıda yaralanırken bu sırada aracında bulunan silahla İ.Ö.’ye ateş açtı. Vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır şekilde yaralanan  İ.Ö. 112 ekiplerince Bartın Devlet Hastanesine kaldırıldı.

TUTUKLANDI

Polis ekiplerince gözaltına alınan ve Emniyet'teki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen Muhammet Kızılayoğlu tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Hastanede tedavisi devam eden İ.Ö.’nün hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

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