Bartın'daki 'beyzbol sopalı' kavgada yeni ayrıntı: Saldırganı vuran şüpheli, AKP Bartın Merkez İlçe Başkanı çıktı!

Bartın’da geçen gece yaşanan olayda kendisine beyzbol sopasıyla saldıran şahsa silahla ateş eden şüpheli tutuklandı.
O şüphelinin AKP Bartın Merkez İlçe Başkanı Muhammet Kızılayoğlu olduğu ortaya çıktı.
SALDIRIYA SİLAHLA KARŞILIK VERDİ
Olay geçen gece saatlerinde yaşandı.
Edinilen bilgilere göre AKP Bartın Merkez İlçe Başkanı Muhammet Kızılayoğlu evinin önünde İ.Ö’nün saldırısına uğradı.
İ.Ö’nün bezybol sopası ile başına vurduğu Muhammet Kızılayoğlu saldırıda yaralanırken bu sırada aracında bulunan silahla İ.Ö.’ye ateş açtı. Vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır şekilde yaralanan İ.Ö. 112 ekiplerince Bartın Devlet Hastanesine kaldırıldı.
TUTUKLANDI
Polis ekiplerince gözaltına alınan ve Emniyet'teki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen Muhammet Kızılayoğlu tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Hastanede tedavisi devam eden İ.Ö.’nün hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.