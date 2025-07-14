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Bartın’ın telefon kodu kaç? Bartın’ın alan kodu kaç?

Bartın’ın telefon kodu kaç? Bartın’ın alan kodu kaç?

14.07.2025 15:43:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Bartın’ın telefon kodu kaç? Bartın’ın alan kodu kaç?

Karadeniz Bölgesi’nde yer alan Bartın, doğal güzellikleri, tarihi evleri ve sakin atmosferiyle dikkat çeken küçük ama önemli bir şehirdir. Amasra gibi turistik ilçeleriyle öne çıkan Bartın, yeşil doğası ve denizi bir arada sunar. Telefonla iletişimde ise Bartın’a özel bir alan kodu kullanılmaktadır. Peki, Bartın’ın telefon kodu kaç? Bartın’ın alan kodu kaç?

Türkiye'deki belli başlı bazı şehirler üzerinden telefon ile iletişim daha yoğun şekilde gerçekleşir. Bu bağlamda Bartın en önemli şehirler içerisinde yer almaktadır. Bartın'dan alan kodunu öğrenmek suretiyle sabit hatlara rahatlıkla ulaşım sağlayabilir ve ilgili bölge ile iletişim kurabilirsiniz. Peki, Bartın’ın telefon kodu kaç? Bartın’ın alan kodu kaç?

BARTIN'IN TELEFON KODU KAÇ?

Balıkesir iline bağlı sabit hatlarla iletişim kurmak isteyenlerin kullanması gereken alan kodu 0378’dır. Türkiye’nin telefon sisteminde şehirler özel alan kodlarıyla tanımlanır ve Balıkesir için bu kod 378 olarak belirlenmiştir.

BARTIN'IN TELEFON KODU NERELERDE KULLANILUR?

Ev telefonları

İş yerleri sabit hatları

Kamu kurumları ve resmi daireler

Cep telefonlarında ise alan kodu kullanılmaz, sadece operatör numaraları geçerlidir.

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