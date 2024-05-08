Bartın maden faciası davasında yeni gelişme

Yayınlanma: 08.05.2024 - 16:01

Güncelleme: 08.05.2024 - 16:01

Bartın Ağır Ceza Mahkemesi'nde 7'si tutuklu 23 sanığın yargılandığı davada 7’nci duruşması yapıldı. Mahkeme, tutuklu sanıklardan ''bilinçli taksirle adam öldürmekten yargılanan'' maden ocağı görevlileri Emniyet Mühendisi Şahan Kahraman, Kartiyelerden Sorumlu Maden mühendisleri Levent Aydın ve İbrahim Aydın Mengeç hakkında ''ev hapsi'' ve ''yurt dışı yasağı'' adli kontrol şartıyla tahliye kararı verdi.

Madenci yakınları karara tepki gösterdi.

"ADALET DE GÖÇÜK ALTINDA KALDI"

CHP Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu, karar sonrası yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

“Bugün 7’nci duruşma sona erdi. Maden faciasının ardından şehit ailelerimiz acılı ve öfkeliler. Bugün nasıl 42 madencimiz 14 Ekim 2022’de göçük altında kaldıysa adalet de göçük altında kalmıştır. Soma Katliamı’nın ardından 10 yıl geçti. Amasra Faciası’nın ardından bugün geçen 572’nci gün. Adalet göçük altında kalmasın diye avukatlar, şehit aileleri ve bizler takipteyiz, sürecin içindeyiz. Buradaki sanıkların haricinde tüm sorumluların yargılanması lazım. Tek başına Amasra Müessesesi’ndeki yetkililer değildir sorumlular. Amasra Müessesesi’ni denetlemekle yükümlü bakanlık yetkilileri, Türkiye Taşkömürü Genel Müdürlüğü, Genel Müdürü, Genel Müdürlük yetkilileri, neredeler, neden yargılanmıyorlar? Bakanlık yetkililerine çıkan soruşturma izni 16 ay sonra çıktı. 16 ayda soruşturma izni çıktı, 7’nci duruşmada bir kez daha tahliye çıktı. Buradan çıkan Adalet Bakanı, her ne kadar buraya bir gün bile gelmemiş olsa da şunu çok iyi bilsin: Biz maden şehidi ailelerimizin hakkını-hukukunu savunmaya devam edeceğiz. Maden şehit ailelerimizin isyanının da acısının da öfkesinin de hukuk mücadelesinin de yanındayız ve yanında olmaya devam edeceğiz. Bir kez daha söylüyorum: Tüm sorumlular burada, yargı önünde hesap verecek. Ve hiçbir sorumluyu, Adalet Bakanı da olsanız ne kadar yetkili de olsanız yargı önünden kaçıramayacaksınız. Buna müsaade etmeyeceğiz.”

Davanın bir sonraki duruşması, 6 Ağustos 2024’te görülecek.