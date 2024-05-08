Kamu görevlilerinin ilk kez yargılandığı Soma maden katliamı davası ertelendi

Manisa Soma'da ilçesinde 301 madencinin hayatını kaybettiği katliamın üzerinden 10 yıl geçti. Hakkında iddianame düzenlenen 28 kamu görevlisinin ilk duruşması Soma Adliyesi’nde görüldü. Dava, 12 Eylül'e ertelendi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 08.05.2024 - 15:03
Kamu görevlilerinin ilk kez yargılandığı Soma maden katliamı davası ertelendi
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Manisa’nın Soma ilçesinde 10 yıl önce 301 madencinin hayatını kaybettiği maden katliamına ilişkin 28 kamu görevlisinin yargılandığı davanın ilk duruşması bugün görüldü.

2015 yılında başlayan ve 3 yıldan fazla süren dava sürecinde kamu görevlileri hakkında soruşturma izni verilmemişti.

301 madencinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan maden kazası nedeniyle Soma Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma neticesinde ihmali bulunan 28 kamu görevlisi hakkında iddianame düzenlenerek Soma 2. Asliye Ceza Mahkemesinde kamu davası açılmıştı.

DAVA ERTELENDİ

Kamu görevlilerinin yargılandığı davanın ilk duruşması bugün saat 09.35’te Soma Adliyesi’nde başladı.

Dava, 12 Eylül 2024'e ertelendi.

14 KİŞİ HAPİS CEZASI ALMIŞTI

Soma davasında 13 Nisan 2015’te 8’i tutuklu 37’si tutuksuz toplam 45 sanık, 162 mağdur yaralı, 487 maktul müşteki ve 436 tanıkla Akhisar Ağır Ceza Mahkemesi’nde başlayan ceza davası 11 Temmuz 2018’deki 22’nci duruşmayla tamamlandı.

Soma Kömür İşletmeleri’nin yönetim kurulu başkanı, genel müdürü, işletme müdürü ve yardımcısının da içlerinde bulunduğu 14 sanık hapis cezası alırken, diğer 37 sanık beraat etti. 9 Şubat 2021’de tutukluların, tutuksuz yargılanmalarına karar verildi.


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