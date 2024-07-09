Bartın'da 2 katlı ev yandı!
Bartın'ın Ulus ilçesinde 2 katlı ev, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.
Ulus ilçesine bağlı Zafer köyü Karavelioğlu Mahallesi’nde dün akşam saatlerinde Hasan Keleş'e ait 2 katlı evin mutfağında bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Yangını fark eden Keleş, durumu itfaiyeye haber verdi. Kısa süre sonra alevler evin tamamına yayıldı.
Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yangını 1 saatte söndürdü. Betonarme ev kullanılamaz hale geldi.
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.
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