Malatya'da sanayi sitesinde yangın: 25 dükkan kullanılamaz hale geldi!

Yayınlanma: 09.07.2024 - 07:49

Güncelleme: 09.07.2024 - 07:55

Malatya'da Çavuşoğlu Mahallesi'nde bulunan Küçük Sanayi Sitesi'nde dün akşam saatlerinde yangın çıktı.

Hırdavat ve inşaat malzemeleri satışı yapan işletmeler için yapılan konteynerlerde çıkan yangını görenlerin ihbarıyla bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi yönlendirildi.

SÖNDÜRME ÇALIŞMASI 2.5 SAAT SÜRDÜ

Alevler kısa sürede çok sayıda işyerine sıçradı. Jandarma ve Emniyet Müdürlüğüne bünyesindeki TOMA'ların ve iş makinelerinin de destek verdiği yangın, itfaiye ekiplerinin 2.5 saat süren çabasının ardından kontrol altına alarak söndürdü.

İtfaiye ekiplerinin çalışması sırasında bazı dükkanlarda bulunan kimyasal maddelerin patlaması paniğe neden oldu. Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er ve AKP Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak da olay yerine gelerek, çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

Yapılan incelemede 25 konteyner dükkan kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme sürüyor.