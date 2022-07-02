Bartın'da 3 gün süreyle denize girmek yasaklandı

Sel ve taşkınların yaşandığı Bartın’da deniz suyu kalitesinin olumsuz etkilenebileceği değerlendirilerek 3 gün süreyle denize girmek yasaklandı.

AA
02 Temmuz 2022 Cumartesi, 10:35
Bartın'da 3 gün süreyle denize girmek yasaklandı
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Bartın’da selin ardından mikrobik risk nedeniyle 3 gün süreyle denize girmenin yasaklandığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisinin Vali Nurtaç Arslan başkanlığında olağanüstü toplandığı belirtildi.

İlde yaşanan sel nedeniyle deniz suyu kalitesinin olumsuz yönde etkilenebileceği ifade edilen açıklamada, halk sağlığının korunması, bulaşıcı hastalıkların ve salgınların önlenmesi amacıyla İnkumu, Tarla Ağzı ve Gömü Plajı'nda tedbiren 2-3-4 Temmuz tarihlerinde 3 gün süreyle denize girmenin yasaklandığı aktarıldı.


Bartın deniz valilik Yasak
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