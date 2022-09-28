Bartın’da arazi kavgası: 2 ölü, 1 yaralı
Bartın’da arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Akbaba köyünde, 28 Eylül Çarşamba günü saat 12.00 sıralarında; Aydın Ergün (62), arazi anlaşmazlığı nedeniyle aralarında husumet olan komşuları Mustafa Akçora (52, eşi Fatma Akçora (55) ve kardeşi Musa Akçora (43) ile evinin önünde karşılaşınca tartışma çıktı.
2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Aydın Ergün, evden aldığı tabanca ile Mustafa Akçora ile eşi ve kardeşinin baş ve göğüs bölümlerine ateş etti. İhbar üzerine köye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Fatma Akçora’nın yaşamını yitirdiği belirlendi.
Hastaneye kaldırılan kardeşlerden Musa Akçora da kurtarılamadı. Durumu ağır olan Mustafa Akçora ise Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
Olayın ardından eve saklanıp, jandarmaya direnen Aydın Ergün, düzenlenen operasyonla gözaltına alınarak karakola götürüldü. Acı haberi alıp gelen Akçora ailesinin yakınları, gözyaşı döküp, sinir krizleri geçirdi.
Aydın Ergün’ün işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
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