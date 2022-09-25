Bartın'da iş cinayeti: Baraj inşaatından düşen işçi hayatını kaybetti

Bartın’ın Ulus ilçesinde, baraj inşaatından düşerek ağır yaralanan 35 yaşındaki Kadir Akın, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

DHA
25 Eylül 2022 Pazar, 14:47
Bartın'da iş cinayeti: Baraj inşaatından düşen işçi hayatını kaybetti
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İki gün önce Eldeş köyünde yapımı devam eden baraj inşaatında meydana gelen olayda, inşaatta çalışan Akın, iddiaya göre dengesini kaybederek, 10 metreden beton zemine düştü.

Diğer işçilerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Bartın Devlet Hastanesi'ne götürülen Akın, yoğun bakımda hayatını kaybetti. 

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Bartın İşçi iş cinayeti

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