Bartın'da bir kişi umuma açık tuvalette ölü bulundu

Bartın'da bir kişi kent merkezindeki umuma açık tuvalette ölü bulundu.

AA
Yayınlanma: 27.07.2024 - 17:09
Bartın'da bir kişi umuma açık tuvalette ölü bulundu
Abone Ol google-news

Kemerköprü Mahallesi Rüştiyeler Sokak'ta umuma açık tuvalette bir kişinin hareketsiz yattığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, Nizamettin A. (74) olduğu tespit edilen kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği değerlendirilen Nizamettin A'nın cesedi, otopsi için Bartın Devlet Hastanesi'ne götürüldü.


Bartın haberleri tuvalet haberleri ölü bulundu haberleri

İlgili Haberler

Cesedi parkta bulundu: Tuvalet önündeki tartışmada darbedilerek öldürüldü iddiası

Cesedi parkta bulundu: Tuvalet önündeki tartışmada darbedilerek öldürüldü iddiası
Sağlıklı bir yaşam için günde kaç kez tuvalete çıkılması gerekir?

Sağlıklı bir yaşam için günde kaç kez tuvalete çıkılması gerekir?
Tuvaletini yapmak isterken düşerek öldü

Tuvaletini yapmak isterken düşerek öldü
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler