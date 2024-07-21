Tuvaletini yapmak isterken düşerek öldü

Sakarya’nın Adapazarı ilçesi D-020 karayolunda yol kenarına tuvaletini yapmak için duran 57 yaşındaki adam, 7 metre yükseklikten dereye düşerek kafasını taşa çarpması neticesinde hayatını kaybetti.

İHA
Yayınlanma: 21.07.2024 - 21:42
Tuvaletini yapmak isterken düşerek öldü
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D-020 karayolu Karadere Mahallesi mevkiinde meydana gelen olayda, Denizköy Mahallesi’ndeki yazlıklarından ikamet ettiği İstanbul’un Üsküdar ilçesine gittiği esnada tuvaleti gelen 57 yaşındaki Ahmet Yavuzer, aracını yol kenarına çekti. 

Tuvaletini yapmak istediği esnada yaklaşık 7 metre yükseklikten dereye düşen Yavuzer’den haber alamayan yakınları, bölgeye gittiğinde acı manzarayla karşılaştı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. 

Sağlık ekipleri, Yavuzer’in hayatını kaybettiğini belirledi. Bölgede yapılan çalışma sonrasında Yavuzer’in cansız bedeni bulunduğu yerden çıkartılarak, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü morguna götürüldü. 

Jandarma ekipleri olaya ilişkin inceleme başlattı.


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