Bartın'da caddede yürürken başına 'yorgun mermi' isabet etti!
Bartın'da caddede yürürken başına yorgun mermi isabet eden Mustafa Demirci (67) yaralandı.
Bartın'da dün akşam saatlerinde Hükümet Caddesi'nde yürüyen Mustafa Demirci'nin başına yorgun mermi isabet etti.
İhbarla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Demirci'nin durumunun iyi olduğu belirtildi.
Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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