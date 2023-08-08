Bahçede otururken 'yorgun mermi' isabet etti

Yayınlanma: 08.08.2023 - 09:18

Güncelleme: 08.08.2023 - 09:18

Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesine bağlı Ensar Mahallesi’nde, gece saatlerinde ailesiyle birlikte bahçede oturan İbrahim Bakır, Suriye tarafından geldiği tahmin edilen yorgun merminin eline isabet etmesi sonucu yaralandı.

Ailesi tarafından haber verilmesi üzerine olay yerine giden sağlık ekipleri, yaralıya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla Ceylanpınar Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

"SURİYE TARAFINDA ÇATIŞMA SESLERİ GELDİ..."

Olayın nasıl yaşandığını anlatan İbrahim Bakır, "Suriye tarafında çatışma sesleri geldi. Yemek sofrasındaydım, baktım birdenbire kanama oldu. Hissetmedim, sonradan kanama oldu, hastanede gözlerimi açtım. Ailemle birlikte yemek yiyorduk, misafirlerim de vardı. Su içmek için elimi kaldırdım. Bir baktım kanama var. Suriye tarafından geldi” diye konuştu.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Tedavi altına alınan şahsın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.