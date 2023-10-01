Bartın'da çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yakalanan 2 zanlı tutuklandı

Bartın'da 12 yaşındaki çocuğa cinsel istismarda bulundukları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

AA
Yayınlanma: 01.10.2023 - 19:35
Bartın'da çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yakalanan 2 zanlı tutuklandı
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Bartın'da merkez ilçeye bağlı bir köyde 12 yaşındaki kızının kaybolması üzerine, babası durumu jandarmaya bildirdi.

Jandarma ekipleri, çocuğun, aynı köyde yaşayan S.K. (61) ve Ö.Ç. (24) tarafından kaçırıldığını belirledi.

Zanlıların, metruk binada olduğunu tespit eden ekipler, düzenledikleri operasyonda, kayıp kız çocuğu ile S.K. ve Ö.Ç.'yi bir arada buldu.

Pedagog eşliğinde ifadesi alınan çocuk, şüphelilerin kendisine cinsel istismarda bulunduğunu söyledi.

Gözaltına alınan S.K. ve Ö.Ç, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.


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