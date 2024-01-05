Bartın'da feci kaza: El ele tutuşup karşıya geçen 2 ilkokul öğrencisine taksi çarptı
Bartın'da, el ele yolun karşısına geçerken taksinin çarptığı ilkokul öğrencisi 2 kız çocuğu hafif yaralandı. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.
Aladağ Mahallesi Kavallar Caddesi'nde, dün akşam saatlerinde kent merkezi yönüne giden Turan Kibar (50) yönetimindeki 74 T 0007 plakalı taksi, okuldan çıkan A.E. (9) ve E.K.'ye (9) el ele koşarak karşıya geçtikleri sırada çarptı.
Sınıf arkadaşı olan ilkokul öğrencisi 2 kız çarpmanın etkisiyle savruldu. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Hafif yaralanan A.E. ve E.K., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Çocuklar, tedavilerinin ardından taburcu edildi. İfadesi alınan taksi şoförü ise serbest kaldı.
Güvenlik kamerasına yansıyan kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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