Bartın'da kahvehane baskını: Çalışan darbedildi

Bartın’da bir kişi, çalıştığı kahvehaneyi basan şahıslar tarafından darp edildi. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı

İHA
Yayınlanma: 22.05.2024 - 13:45
Bartın'da kahvehane baskını: Çalışan darbedildi
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Bartın’ın merkezindeki Yalı bölgesinde bulunan bir kahvehanede çalışan ve ismi açıklanmayan kişi, iş yerini basan 2 şahıs tarafından tekme ve yumruklarla darp edildi. Şahıslardan birinin kahvenin ön kapısından girdiği, diğerinin ise iş yerinin arka tarafından girip, kahvehane çalışanını sıkıştırdığı anlar iş yerinin güvenlik kamera görüntülerine yansıdı. Görüntülerde, kahvehane çalışanının iki kişi tarafından tekme ve yumruklu saldırıya uğrama anları ve şahsın kanlar içerisinde yere düşmesi de yer aldı.

Görüntülerde, yerde yatan kişinin yanından kısa süreliğine ayrılan saldırganların, üçüncü bir kişi ile birlikte yeniden yerde yatan adamın yanına geldiği ve bağırıp, çağırdıktan sonra iş yerinden ayrıldığı da görüldü. Şahıslar gittikten kanlar içerisinde iş yerinin ortasında oturan kişinin telefonla 112’yi arayarak polis ve sağlık ekiplerinden yardım istediği de görüntülere yansıdı.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan kişinin, tedavisinin tamamlanmasının ardından polis merkezine giderek kendisini darp eden şahıslardan şikayetçi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, polis ise saldırganların kimliğini ve olayın sebebinin tespiti için inceleme başlattı.


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