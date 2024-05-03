'1 Mayıs' baskınları için açıklama
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde Taksim'e çıkmak isteyen 29 kişinin gözaltına alındığını duyurdu. Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD), sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 47 kişi hakkında yakalama kararı olduğu bilgisini paylaştı.
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde Taksim'e çıkmak isteyen çok sayıda kişi bugün sabah saatlerinde evlerine düzenlenen baskınla gözaltına alındı.ÇHD İstanbul Şubesi'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada 47 kişi hakkında yakalama kararı olduğunu ancak gözaltıların sayısının henüz netleşmediğini aktardı.
Öte yandan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da sosyal medya hesabından 29 kişinin gözaltına alındığını ve operasyonların devam ettiğini duyurdu.
En Çok Okunan Haberler
-
- Özel'den Kılıçdaroğlu hamlesi
- Erbakan'dan Bahçeli'yi kızdıracak sözler!
- Erdoğan, eski ABD Senatörü adayı Dr. Öz ile görüştü
- Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a sert tepki
- Bahçeli'nin ismi verilecek
- CHP'den 'Özel niye Taksim'e yürümedi' sorusuna yanıt
- Benzin ve motorine zam, otogaza indirim!
- 'Süpürün' emrine ilişkin Vali Gül'den açıklama
- Boş koltuk mesaj içermiyor
- Erdoğan ve Özel görüşmesi sona erdi!