Bartın'da korkutan yangın: Ev, samanlık ve ahır alev alev yandı

Yayınlanma: 24.12.2023 - 07:23

Güncelleme: 24.12.2023 - 07:25

Aşağıemirce köyünde Mehmet Balcıoğlu'na (60) ait 2 katlı betonarme evde sobadan sıçrayan kıvılcım, saat 17.00 sıralarında yangına neden oldu. Evden duman çıktığını görenlerin haber vermesi üzerine köye itfaiye ekipleri sevk edildi.

SAMANLIK VE AHIRA DA SIÇRADI

Evde eşiyle birlikte yaşayan Balcıoğlu, yangın sırasında dışarıya çıkmayı başarırken, rüzgarın etkisiyle alevler evi kısa sürede sardı. Yangın, daha sonra evin yanında bulunan samanlık ve ahıra da sıçradı.

Ahırdaki hayvanlar köylüler tarafından çıkarılırken, yangın, itfaiyenin müdahalesiyle 2 saatlik çalışma sonucu söndürüldü. Yangında ev, ahır ve samanlık kullanılamaz hale gelirken, inceleme başlatıldı.